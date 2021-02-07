Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor’u mağlup etti!

Süper Lig’de 24. Haftada Beşiktaş evinde Konyaspor’u ağırladı. Beşiktaş’ta Nsakala 15 ve 21. Dakikalarda 2 sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra 10 kişi mücadele eden Beşiktaş maçta yine de baskısını sürdürmeye devam etti ve 81. dakikada Rosier’in attığı golle Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş böylece puanını Fenerbahçe ve Galatasaray ile eşitleyerek 48’e çıkardı.