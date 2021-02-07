Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor’u mağlup etti!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Beşiktaş galibiyet alarak liderlik yarışında kalmak istiyordu. 21. dakikadan sonra maça 10 kişi devam eden Beşiktaş maç boyunca baskısını sürdürdü ve 81. dakikada Rosier'in attığı golle Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirveye ortak oldu.
MAÇ SONUCU
Beşiktaş: 1
Konyaspor: 0
Gol: 81' Rosier
MAÇTAN DAKİKALAR
SARI KART | 2' Konyaspor'da Jevtovic, Larin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
DK 9 - Rachid Ghezzal, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak skor değişmedi.
DK 15- Beşiktaş'ta Nsakala sarı kart gördü.
Kırmızı Kart DK 21- Beşiktaş'ta Nsakala ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Beşiktaş maça 10 kişi devam ediyor.
DK 39- Beşiktaş Josef'le gole yaklaştı fakat çekilen şu auta gitti.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
70' Ljajic ve Aboubakar oyundan çıkarken, Atiba ve Nkodou oyuna dahil oldu.
DK 75- Beşiktaş Welinton ile gole yaklaştı fakat top kaleyi bulmadı
DK 77- Konyaspor takımında Musa Çağıran sarı kart ile cezalandırıldı.
GOL 81' Beşiktaş, Rosier'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş maçı 1-0 kazanarak zirveye ortak oldu.