Barcelona batıyor mu ? Borcu ne kadar....

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Barcelona batıyor mu ? Borcu ne kadar....
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Son dakika... Barcelona'nın borcu 1.5 milyar dolar!

Barcelona Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada borcunun 1.5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

La Liga devi Barcelona'nın borcu açıklandı: 1.5 milyar dolar... Bu borcun büyük bölümünü futbolcu maaşları kapsarken, oyuncu ücretleri kulüp gelirinin yüzde 74'ünü oluşturdu.

Goal'ün haberine göre Barcelonakorona virüsün olumsuz etkilerine nedeniyle maaşların ödemesini geciktirdi.

Son dakika... Barcelona'nın borcu 1.5 milyar dolar!

Bordo-mavili kulübün borçlarının 153 milyon dolarlık kısmını transfer edilen oyuncuların bonservisleri oluşturuyor. 2017 yazında Liverpool'dan Barcelona'ya yaklaşık 176 milyon dolara katılan Coutinho için Katalanlar, İngiliz ekibine 35 milyon dolar; Frankie de Jong için Ajax'a 19 milyon dolar ve Bourdeaux'dan transfer edilen Malcom için 12 milyon dolar daha bonservis bedeli ödeyecek.

Barcelona'nın Gremio'dan transfer edilen ama sezon başında Miralem Pjanic ile takas edilen Arthur için Brezilya kulübüne 25 milyon euro transfer bedeli borcu var. Bayern Münih'ten Katalan devine katılan ve şu an Inter forması giyen Arturo Vidal için ise Bavyera ekibine 13 milyon dolar bonservis bedeli verilecek.

Son dakika... Barcelona'nın borcu 1.5 milyar dolar!

Katalanlar, 2019-2020 sezonunda net borcun 593 milyon dolar olduğunu açıkladı. Pandemi nedeniyle gelirleri düşen Barcelona, borçların çoğunu ertelemek zorunda kaldı.

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