Avrupa'nın yeni yıldızı Türkiye'den

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Sparta Prag deplasmanından sonra Milano'da da hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, organizasyondaki gol sayısını 6'ya çıkardı.



Bu galibiyetle gruptaki puanını 7'ye yükselten Fransız ekibinde Zeki Çelik de ilk 11 başladığı maçta 90 dakika oynadı.



Lille'de bir diğer milli futbolcu Burak Yılmaz, 80'de Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi.



Gruptaki ilk yenilgisini alıp 6 puanda kalan Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu, oyuna ikinci yarıda girdi.



Milan ayrıca Mart 2020'den bu yana 24 maç sonra ilk mağlubiyetini de Lille'den aldı.



RİVALDO'DAN SONRA YUSUF YAZICI



Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce Rivaldo, 2000-2001 sezonunda Barcelona formasıyla 3-3 biten maçta göstermişti.