A Milli Takım’ın EURO 2020 kadrosu açıklandı!

EURO 2020 hazırlıklarının ilk etabını Antalya’da tamamlayan A Milli Takım’da kadrodaki oyuncu sayısı 26’ya düşürüldü.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için davet edilen 30 kişilik aday kadrodan 4 futbolcuyu çıkararak kesin kadroyu oluşturdu.

Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir A Milli Takım’ın EURO 2020 kamp kadrosundan çıkarıldı.

ANTALYA KAMPI SONA ERDİ

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya’da yaptığı hazırlık kampını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların Regnum Carya Golf & Spa Resort’un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği son çalışmanın 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Gine maçında oynayan oyuncuların yenilenme idmanı yaptığı, diğer futbolcuların ısınma hareketlerinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi. Antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Çalışmaya Mahmut Tekdemir’in katılmadığı, Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral’ın ise bireysel performans antrenörüyle antrenman yaptığı belirtildi.

A Milli Takım, yarın saat 12.00’de Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Almanya’ya gidecek ve turnuva öncesi son hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü Paderborn kentinde Moldova ile yapacak.