Yoğun bakımdaki 9 hastadan 6’sı aşısız

Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) Başhekimi Doktor Erol Uçaner, yoğun bakımda tedavi gören Koronavirüs hasta sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı.

Havadis WEB TV’de, Damla Dabis’in sunduğu programa telefonla bağlanan Uçaner, yoğun bakımda tedavi gören söz konusu 9 hastanın 6’sının aşısız olduğunu, aşılı olan 3 hastadan sadece birinin entübe durumda olduğunu ifade etti.

Uçaner, entübe olan yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının ise 4 olduğunu belirtti.

Aşılı olan kişilerin entübe edilme oranının çok daha düşük olduğunu defalarca söylediklerini ifade eden Uçaner, sitem etti: “Biz bunları açıklıyoruz ama inanılmaz yorumlar geliyor. Sinir bozucu ve komik yorumlar geliyor.”

Pandemi Hastanesi’nde yatan hasta sayısının 58 olduğunu ifade eden Uçaner, dün bu rakamın 46’lara düştüğünü, herhangi bir yatak sıkıntısının yaşanmadığını, bugün taburcu olacak olan ya da otele sevk edilecek kişiler olduğunu aktardı.

Hastanedeki hasta sayısını 60 civarında tutmaya çalıştıklarını belirten Uçaner, “Şu an servislerde bir sıkıntı yok. Yoğun bakımda maalesef beklenenden fazla hasta var” dedi.