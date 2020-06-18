Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Bilim insanları ve araştırmacılar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle seksten uzak duran insanları inceledi. İnceleme sonucunda 3 aydan daha uzun süre seks yapmayan kadınların cinsel organlarında bazı değişikliklere yol açabileceği vurgulandı.

Araştırmacılar, pandemi süresince, yani 12-14 hafta gibi bir süre seks yapmayan bir insanın vücudunda nasıl değişiklikler olduğunu inceledi.



3 aydan daha uzun süre seks yapmamak vajinada bazı değişikliklere yol açabiliyor. "Seks, vajinadaki kan dolaşımını hızlandırır. Uzun süre seks yapmayınca vajinal dokuda kuruluk ve incelme olabilir" diyen Jinekolog doktor Sarah Welsh, bu durumun menopoz dönemindeki kadınlarda daha yaygın görüldüğünü belirtti.

"Ereksiyon bozukluğuna yol açabilir"

Dr. Earim Chaudry, bir süre seks yapmayan insanlarda farkedilebilir küçük değişiklikler veya sağlıkları üzerinde ciddi yan etkiler olabileceğini belirterek "Düzenli seks yapmayan erkeklerde ereksiyon bozukluğu gelişmesi daha yüksek bir olasılıktır. Bu durum, özellikle ileri yaştaki erkekler için geçerlidir" dedi. Düzenli seks stresi azaltıp hücre metabolizmasını sabit bir hıza getirdiği için erkeklerde prostat kanseri riskini azalttığı da belirtilenler arasında.

Ruh sağlığınız da etkilenebilir

Mynet'in haberine göre; çok sık seks yapmaya alışkınsanız ve yüksek bir libidoya sahipseniz rutininizdeki ani bir bozulma ruh sağlınızı etkileyebilir.

Psikolog Dr. Beck Spelman, "Uzun süre seks yapmamak, kişinin cinsel istek seviyesine bağlı olarak herkesi farklı şekillerde etkiler. Eğer cinsel isteğiniz yüksekse bu sizi başkalarını olduğundan daha fazla rahatsız edecektir.



Seks yapmanın bir çok faydası var, stres seviyesini azaltmak da bunlardan biri. İnsanlar yalnızca orgazm olurken yaşadığı fiziksel haz için değil, kendilerini başka birine yakın hissettiği için de düzenli olarak seks yapmak isteyebilir" dedi.