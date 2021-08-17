Üstel: Artık Sıcaklık ölçmek yok ! Onun yerine...

Üstel: Sıcaklık ölçmek yerine AdaPass okutulacak

Sağlık Bakanı Ünal Üstel BRT’de açıklamalarda bulundu.

AdaPass uygulaması konusunda işletmelerin denetleneceğini anlatan Üstel, “İşletmelere rastgele denetimler yapılacak ve test ile aşı kartlarını kontrol edip etmedikleri kontrol edilecek” dedi.

AdaPass uygulanınca ateş ölçmenin bir anlamı kalmayacak. Sıcaklık ölçmek yerine AdaPass okutulacak ve müşteriler içeriye girecek. Bulaşın en çok olduğu yerlerden başlandı ve küçük işletmeler zorunlu kılınmadı.

QR kodu okutulmasıyla ilgili yazılım programları var. Sorun yaşanırsa bizden destek alınabilir. Kaydı olanlar bir havuzda toplanıyor. Bu ağ geliştirilecek.

Seyahat etme ve ülke içinde dolaşmada bir rahatlık getirilecek. Telefonlarda okutulacak dijital telefonu yoksa çıktısı alınarak ibraz edilebilecek.

Uçak sayıları artırıldı. Bayramda bir günde 33 uçak geldi ve bazı sıkıntılar yaşandı. Çalışan sayısı kontrollerde sıkıntı yaşadı. Dijital sisteme geçilince, yolcular bilgilerini okutup geçecek ve beklemeler yaşanmayacak.