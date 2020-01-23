Saçın erken beyazlamasının nedeni bulundu

Harvard Üniversitesi'nden Biyolog Ya-Chieh Hsu, stresin kavga et-kaç tepkisine dahil olan sinirlerin saç pigmentleri yapan kök hücrelerin ölümüne sebep olan bir hormon pompaladığını keşfetti.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Hsu ve ekibi teorilerini ilk olarak fareler üzerinde denedi.

Time’ın aktardığına göre kafeslerini sallayarak, hormon enjekte ederek, yuvalarını ıslatarak ve ışıklandırmayı değiştirerek farelerin stres seviyelerini arttıran ekip, kemirgenlerin tüylerinin erkenden beyazlamaya başladığını gözlemledi.

Hsu'nun liderlik ettiği araştırmada stresin kavga et-kaç tepkisine sebep olacak kadar yüksek olmadığı zamanlarda bile sempatik sinir sistemini devreye soktuğu aktarıldı.

Araştırmaya göre stresin sebep olduğu sinyalleri yanlış okuyan kök hücrelere, saç uzatma sinyalinin gönderildiğini algılıyor.

Bu sebeple sonunda saça rengini veren havza kuruyor ve daha fazla renkli saç üretemiyor.