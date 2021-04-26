Rusya, Sputnik V için Türkiye ile anlaşma imzaladı

Rusya’nın Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), bugün bir açıklama yaparak, ülkede geliştirilen iki dozluk Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Reuters haber ajansının son dakika haberi ibaresiyle yayınladığı açıklamada Rusya’nın Sputnik V isimli corona virüsü aşısı Viscoran İlaç fabrikaları tarafından üretilecek.

RDIF CEO’su Kirill Dmitriev, “Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlayacak. Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT’nin bir dizi ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60’tan fazla ülkede insanlar için mevcut olacak” dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ BAŞARILI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, yapılan anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, “Üretim anlaşmaları, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularının yanı sıra, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile iş birliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası arenada tartışılan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz” dedi.