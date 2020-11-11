Pfizer’in corona virüs aşısı tüm dünyayı umutlandırdı: Ancak büyük bir handikapı var

Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen deneysel corona virüs aşısını dağıtma çalışmaları, aşının yüzde 90 koruma sağladığının açıklanmasının ardından hızlandı. Bir milyon 250 binin aşkın kişinin ölümüne neden olan pandemiye karşı geliştirilen aşı çalışmalarında bir kilometre taşı olarak görülen sonuçlar tüm dünyayı umutlandırdı. Ancak, aşının bulunması kadar önemli olan dağıtım sorunun nasıl çözüleceği hala belirsizliği koruyor. Bilim insanları “-70” derecede saklanması gereken aşının halk tarafından kullanımının sağlanmasının oldukça uzun bir süreç alacağını tahmin ediyor. Uzmanlar, batıdaki en prestijli hastanelerde bile soğuk depolama kapsitesinin yetersiz olduğunu ve aşının genel kullanımının yılları bulabileceğini açıkladı.