Pandemide doğan çocuklar düşük IQ'ya sahip

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Pandemide doğan çocuklar düşük IQ'ya sahip
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Pandemide doğan çocuklar düşük IQ'ya sahip

Yapılan yeni bir araştırmada pandemi döneminde doğan çocukların normal dönem çocuklarına göre daha düşük IQ'ya sahip olduğu öne sürüldü. Araştırmacılar bu durumu çocukların eve kapanmış olmasına bağlıyor.

Corona virüs pandemisine ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. ABD'de yapılan bir araştırmada salgın döneminde ve öncesinde doğmuş 672 çocuk incelendi.

Pandemide doğan çocuklar düşük IQ'ya sahip - 2

Bilim insanları Rhode Island'da yaşayan bu çocukların normal dönemde doğanlara göre daha düşük IQ (intelligence quotient - zekâ katsayısı) seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaştı.

Pandemide doğan çocuklar düşük IQ'ya sahip - 3

Çocuklar için standart hale getirilen test pandemi bebeklerine uygulandığında 78 sonucu çıktı. Ancak makalede belirtildiğine göre normal şartlarda ortalamanın 100 olması gerekiyor.

Pandemide doğan çocuklar düşük IQ'ya sahip - 2

Bilim insanları Rhode Island'da yaşayan bu çocukların normal dönemde doğanlara göre daha düşük IQ (intelligence quotient - zekâ katsayısı) seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaştı.

Pandemide doğan çocuklar düşük IQ'ya sahip - 3

Çocuklar için standart hale getirilen test pandemi bebeklerine uygulandığında 78 sonucu çıktı. Ancak makalede belirtildiğine göre normal şartlarda ortalamanın 100 olması gerekiyor.

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