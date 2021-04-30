Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları buzdolabına koymayın

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Besinler içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımız açısından önemli rolleri bulunmaktadır. Günlük hayatta tükettiğimiz besinler uzun dönemde etkileri olmaktadır. Bazı besinler oda sıcaklığında yer alması gerekirken bazı besinlerin de buzdolabında olması gerekiyor. Peki hangi besinler buzdolabına girmiyor? Buzdolabına girdiğinde farklı etkilere neden olan besinler nelerdir? İşte buzdolabına girdiğinde hastalıklara neden olan besinler...

Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları buzdolabına koymayın
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Bazı besinlerin buzdolabına konulduğunda hastalığa neden olduğunu biliyor muydunuz? Peki, bu  nelerdir?

Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları buzdolabına koymayın

TATLILAR

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı  buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları buzdolabına koymayın

KAHVE

Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.

Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları buzdolabına koymayın

PATATES

Emilimi yüksek bir besin olan patetes durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığındna fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları buzdolabına koymayın

SARIMSAK

Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.

Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları buzdolabına koymayın

DOMATES

Yıllardır herkesin yanlış bildiği bilgilerden biri domatesin bozulmaması için buzdolabıya konulması gerektiğidir. Aslında domates buzdolabıya konulunca organik yapısı soğuk havadan dolayı bozulur.

Meğer yanlış biliyormuşuz! Bu gıdaları buzdolabına koymayın

Kabukları kırışan domates bakteri oluşturmaya başlar ve tüketilen bu domatesler sindirim hastalıklarına neden olur.

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