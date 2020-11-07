Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi!.

Dünya şokta! Danimarka'daki vizonlarda rastlanan korona virüsün mutasyon geçirmiş hali dört Avrupa ülkesinden sonra ABD'de de tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konuyla ilgili açıklama yaparken İngiltere ise sınırlarını kapattı. İşte "Cluster-5 virüs" adlı virüs ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları....