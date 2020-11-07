Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi!.

Dünya şokta! Danimarka'daki vizonlarda rastlanan korona virüsün mutasyon geçirmiş hali dört Avrupa ülkesinden sonra ABD'de de tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konuyla ilgili açıklama yaparken İngiltere ise sınırlarını kapattı. İşte "Cluster-5 virüs" adlı virüs ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları....

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi!.
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Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi! Dünya şokta

Tüm dünya ABD başkanlık seçimlerine kilitlenirken, yüzyılın kabusu koronavirüs salgınından gelen yeni şok dalgaları kıtalararası paniğe yol açtı.

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi! Dünya şokta

Seçim sonucunun henüz netleşmediği ancak Demokrat aday Joe Biden'ın ipi göğüslemeye oldukça yakın olduğu ABD'de, son olarak Başkan Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un testi pozitif çıktı.

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi! Dünya şokta

Vaka sayılarının 10 milyona yaklaştığı ABD'de, medya Meadows'un seçim günlerinde çok sayıda kişiyle temas halinde olduğunu bildiriyor.

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi! Dünya şokta

ABD'de Perşembe ve Cuma günleri koronavirüs vakaları tüm zamanların rekorunu kırdı. Perşembe günü 123 bin, Cuma günü ise 132 bin teşhis konuldu.

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi! Dünya şokta

ABD'de Perşembe ve Cuma günleri koronavirüs vakaları tüm zamanların rekorunu kırdı. Perşembe günü 123 bin, Cuma günü ise 132 bin teşhis konuldu.

 

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi! Dünya şokta

Toplam 236 bin can kaybının kayıtlara geçtiği ABD'de seçim haftasında günlük ölümler binli rakamlara ulaştı, Cuma günü 1225 sınırı geçildi.

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi! Dünya şokta

Günlük vakalarda ABD'yi Avrupa'da salgının merkez üssü Fransa 60 binle izliyor, Üçüncü sırada ise 50 bin sınırındaki Hindistan var.

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi! Dünya şokta

Avrupa ülkeleri İtalya, Polonya, İngiltere, İspanya ve Almanya'daki günlük vakalar 20 binin üstüne çıktı, İtalya'da bu sayı 37 bine kadar yükseldi.

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi! Dünya şokta

İLK KEZ GÜNLÜK VAKA SAYISI 600 BİNİ AŞTI

Koronavirüs salgınında ilk kez dünya genelinde günlük vakalar 600 bini aşarken, Danimarka'dan yayılan mutasyona uğramış virüs şok etkisi yarattı.

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi! Dünya şokta

Danimarka'da vizon çiftliklerinde koronavirüs tespit edilmesiyle başlayan kaos, bugün itibariyle kıta değiştirip Kuzey Amerika'ya ulaştı.

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