Gribal enfeksiyonlardaki artış korkuttu!

Aralarında, “domuz gribi” olarak bilinen H1N1 virüsünün de yer aldığı gribal enfeksiyonlar son günlerde 7’den 70’e pek çok kişiyi etkisine alırken, özellikle kalabalık ve kapalı ortamlar bulaşma riskini daha çok artırıyor. İstanbul’da iki kız çocuğunun ölümünün ardından, ailelere yönelik çok ciddi grip salgını uyarısında bulunan uzmanlar, “2007’deki domuz gribi salgınından çok daha ağır seyreden bir tablo söz konusu” ifadesini kullanıyor. Ülkemizdeki son durum hakkında Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne açıklama yapan Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, “Şu anda çok şükür söyleyebilirim ki yoğun bakım ünitesinde gribal enfeksiyona ya da üst solunum enfeksiyona bağlı solunum yetmezliğiyle ilgili bir hastamız yoktur. Kış aylarına mahsus gelen ve polikliniklerimize başvuran vakalarımız mevcuttur. Her hangi olası bir salgına karşı da imkanlarımız çerçevesinde önlemler alındı” diye konuştu.

“Yoğun Bakımda Gribal Enfeksiyondan Yatan Hasta Yok”

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, “Şu anda kış aylarına yönelik üst solunum gribal ve üst solunum yolu enfeksiyonları mevcut. Polikliniklerimizde normal hasta başvurusu şu an vardır. Özellikle geçmişteki domuz gribiydi, kuş gribiydi gibi vakaları ayrıştırmaya gitmedik. Gribal enfeksiyon olarak algılıyoruz ve üst solunum enfeksiyonuna bağlı tedavi başlanıyor. Şu anda çok şükür söyleyebilirim ki yoğun bakım ünitesinde gribal enfeksiyona ya da üst solunum enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliğiyle ilgili bir hastamız yoktur. Kış aylarına mahsus gelen ve polikliniklerimize başvuran vakalarımız mevcuttur. Bunlar da ayakta medikal yöntemlerle tedavi edilmektedir” dedi.

“Kendi Kapasitemize Göre Hazırız”

Dr. Hasan Birtan, “Geçmişten edindiğimiz bilgilere ve tecrübelere ve kendi kapasitemize göre hazırız. Hastanemizde özellikle enfeksiyon uzmanlarının bu yönde tecrübeli ekipleri mevcuttur. Ayrıca oluşabilecek salgın durumlarında da Enfeksiyon Komitesi hemen devreye girerek alınacak önlemleri en hızlı şekilde organize edip uygulamaya koyuyoruz.” şeklinde konuştu.

“Gribal Enfeksiyonlarda Risk Altında Gruplar Vardır”

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, “Bilindiği gibi gribal enfeksiyonlarda risk altında gruplar vardır. Bu grupları, kalp hastalığı ve solunum yolu rahatsızlığı olanlar, çocuklar, yaşlılar ve ağır rahatsızlığı bulunanlar olarak sıralayabiliriz. Genel olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerinde özelikle bu aylarda salgın olduğundan dolayı özellikle risk altındaki kişilerin kalabalık yerlerde bulunmamaları, Ekim aylarında aşı yapmaları önemlidir. Çünkü grip virüsü devamlı mutasyona uğrayarak değişim göstermektedir. Ona bağlı aşıları, her yıl risk altındaki kişilerin yaptırması gerekir. Düzenli beslenerek bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri ve gerekirse ilaç takviyeleri almaları önemlidir.” ifadelerini kullandı.

“Güney’de 109 Domuz Gribi Vakası”

Güney Kıbrıs’ta, A gribiyle (Domuz Gribi) ilgili gelişmeleri çok yakından takip eden yetkili devlet birimlerinin, teyakkuzda oldukları haber verildi. Güney Kıbrıs’ta 30 Aralık’tan 13 Ocak tarihine kadar, 109 doğrulanmış A gribi vakası kayda geçirildiğini ve bunların yüzde 60’ının çocuk olduğunu yazan Fileleftheros, vakaların çoğunluğunun Limasol’da görüldüğünü belirtti.

“2007’deki Domuz Gribi Salgınından Çok Daha Ağır Seyreden Bir Tablo Söz Konusu”

İki kız çocuğunun ölümünün ardından, ailelere yönelik çok ciddi grip salgını uyarısında bulunan uzmanlardan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Mutasyon geçiren virüs özellikle çocuklarda miyokardit, zatürre, kas tutulumu ve beyin iltihabına neden oluyor. Aileler, çocuklarında, ateş, boğaz ağrısı, kırgınlık ve öksürük şikayeti gördüklerinde mutlaka doktora başvursun. Herkes çok dikkatli olmalı. 2007’deki domuz gribi salgınından çok daha ağır seyreden bir tablo söz konusu. Virüs mutasyon geçiriyor. Son birkaç gündür, yoğun bakıma çok sayıda çocuk hasta yatırdık. Virüsün neden olduğu ölümler görebiliriz. Uzun yıllardır görmediğimiz şekilde ağır vakalar ile karşı karşıyayız. Virüs önceki senelerde görülen salgınlardan hem çok daha ağır seyrediyor, hem de hasta sayısında ciddi artış var.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Grip Vakalarıyla İlgili Açıklama Yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mevsimsel grip her yıl tüm dünyada ciddi sayıda klinik hastalığa sebebiyet veren, özellikle risk gruplarında ağır seyredebilen bir hastalıktır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı olarak her yıl grip mevsiminde bu konuyla ilgili düzenli açıklamalar ve uyarılar yapmaktayız.”

iki Çocuğun Ölümü İçin İnceleme Başlatıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyada her yıl 290 bin ila 650 bin arasında influenza ilişkili ölüm görüldüğünü rapor etmektedir. Hastalık özellikle gebelerde, 5 yaş altı çocuklarda, 65 yaş ve üzeri kişilerde, kronik hastalığı (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, metabolik veya hematolojik) olanlarda ve immün yetmezliği olanlarda ağır seyretmektedir. Ölümle sonuçlanan her vakada olduğu gibi; İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğumuzun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatılmıştır.

Vaka Sayılarında Olağanüstü Durum Yok

Grip Bilim Kurulu, son olarak 8 Ocak tarihinde toplanarak raporunu hazırlamıştır. Buna göre, bu yıl ülkemizde dolaşımda olan grip virüslerinin yarısı influenza A (H1N1) tipindedir. Vaka sayıları ve artış hızı geçen yıllarla benzer oranda seyretmekte olup virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Öte yandan, 2009’da küresel bir salgın yapmış olan influenza A (H1N1) virüsü artık “domuz gribi” olarak tanımlanmamaktadır ve insanlarda normalde görülebilen mevsimsel grip ajanları arasında yer almaktadır.

Grip, tedavisi olan bir hastalıktır. Hekimin gerekli gördüğü durumlarda antiviral ilaçlar tedavide etkilidir. Hastalık belirtileri başladıktan sonraki ilk 48 saat içerisinde başlanan antiviral tedavinin daha etkili olduğu bilinmelidir. Antibiyotik tedavisinin ise gripte yeri yoktur.

İlaç Stoğu Yeterli

İlaç Takip Sistemi (İTS) rakamlarına göre grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların eczane, depo ve üretici firmalardaki sayılarına bakıldığında; şurup formunda 235 bin kutu; tablet formunda ise 790 bin kutu ilaç mevcuttur. Buna ilaveten Sağlık Bakanlığı depolarındaki 600 bin kutu ilaç ile beraber toplam 1 milyon 625 bin kutu ilaç bulunmaktadır.

1 Milyon Kutu Şurup Piyasaya Sürülecek

Üretici firmayla yapılan görüşmeler sonucu Ocak ayı sonuna kadar 1 milyon kutu şurubun daha piyasaya verilmesi sağlanacaktır. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere tüm hastalarımıza yetecek miktarda ilaç mevcuttur. Firmaların ilaç tedariki kesintisiz olarak devam etmektedir.