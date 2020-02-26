Gözler, yurt dışından KKTC'ye gelen öğrencilerde!

Dünya kırmızı alarma geçti. Hemen hemen bütün ülkelerde koronavirüs vakası görülmeye başladı. İran’da başlayan salgın, bölge ülkelerinde tedirginlik yarattı. Türkiye İran ile uçuşları durduğunu açıkladı. Tahran’dan kalkan bir uçak acil olarak koronavirüs şüphesi ile Ankara’ya indi. Tüm dünyada bu gelişmeler yaşanırken gözler yurt dışından KKTC’ye okumaya gelen öğrencilere çevrildi. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı bünyesinde bugün üniversite temsilcilerinin de katılımıyla geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirilecek. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut da, “Sadece İran değil hastalığın görüldüğü ülkelerden bize gelecek olan kişilerin sınır kapılarında kayıt altına alınması gerekir. Virüsün kuluçka döneminde de taşınabilir olduğunu bildiğimiz için yüksek riskli bölgelerden gelenlerin 14 gün boyunca gözlemde tutulması gerekir. Bunun hapiste ya da karantina altında yapılmasını demiyorum. Bu insanlarla iletişim halinde olunması ve olası bir rahatsızlık durumunda harekete geçilmesi düşünülebilecek bir önlemdir.” dedi.

“Bakanlıkta Toplantı Yapılacak”

Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiler çerçevesinde bugün Bakanlık bünyesinde üniversite temsilcilerinin katılacağı bir toplantının yapılacağı ve alınması planlanan önlemlerin masaya yatırılacağı bildirildi.

“Güvenlik Toplantısında Gündeme Gelecek”

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, “Zaten çocuklarımız öğrenci genelgesinden dolayı sürekli denetim altındadır. Adaya yeni gelen çocuklarımızın prosedür gereği ve öğrenci izni alabilmesi için tahliller yaptırması zorunludur. Bizim güvenlik toplantılarımız düzenli olmaktadır. Güvenlik toplantısında da bu konu gündeme getirilecektir.” dedi.

“14 Gün Boyunca Gözlemde Tutulması Gerekir”

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, “Sadece İran değil hastalığın görüldüğü ülkelerden bize gelecek olan kişilerin sınır kapılarında kayıt altına alınması gerekir. Virüsün kuluçka döneminde de taşınabilir olduğunu bildiğimiz için yüksek riskli bölgelerden gelenlerin 14 gün boyunca gözlemde tutulması gerekir. Bunun hapiste ya da karantina altında yapılmasını demiyorum. Bu insanlarla iletişim halinde olunması ve olası bir rahatsızlık durumunda harekete geçilmesi düşünülebilecek bir önlemdir. Tabii ki buna şu aşamada Bilim Kurulu oluşturup karar vermemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüştüm, bugün üniversiteler ile bir toplantı yapılacak.” şeklinde konuştu.

“Hastanemiz ve Personelimiz Hazır”

Dr. Gürkut, “Yine bireysel olarak alınacak önlemlerin neler olduğunu halk ile paylaşmamız da gereklidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği önlemleri yaygınlaştırmak ve bunu halka ulaştırmak için elimizden geleni yapmamız lazımdır. Bunun dışında ülke olarak önlem almalıyız. Neticede bu hastalık bizim ülkemizde de görülebilir. Örnek olarak şu an koronavirüs tahlilini yapabilecek seviyeye geldik. Devlet hastanesi bünyesinde karantina birimimiz vardır. Sağlık çalışanlarımız güncel bilgilerle donatılmış durumdadır. Burada basına da çok ciddi görev düşmektedir. Doğru bilgilerin halka ulaşması ve bireysel önlemlerin alınabilmesi için basına ihtiyaç vardır.” dedi.

Dünya Koronavirüs Tehlikesi Altında

Çin’de başlayan koronavirüs salgınında ölü sayısı 2 bin 800’e yaklaştı. Virüs taşıyan vaka sayısı da 80 bin 150’ye yükseldi. Ölümlerin 2 bin 563’ü, hastalığın ortaya çıktığı Çin’in Hubei eyaletinde yaşandı. Türkiye’nin sınır komşusu İran’da ise ölü sayısı 16’ya yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı yaptı. Kanarya adalarında bin kişilik otel salgın nedeniyle karantinaya alındı. Avrupa’da iki ülkede daha koronavirüs tespit edildi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Avusturya da, iki koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

İran’dan Koronavirüs Tahliyesi

Koronavirüs nedeniyle 16 kişinin öldüğü İran’daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor. 132 kişiyi taşıyan THY uçağı Tahran’dan Ankara’ya geldi. Uçaktaki mürettebat ve yolcular yapılacak ilk kontrolün ardından 14 gün gözlem altında tutulacak.