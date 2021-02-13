En yaygın semptomu cinsel isteği azaltıyor

Covid-19'un en yaygın semptomu: Koku duyusunun kaybı cinsel isteği azaltıyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre yeni tip corona virüsün (Covid-19) semptomlarından biri olan koku kaybı cinsel istek ve duygu tatmininde azalmaya yol açıyor.

Bilim insanları “anosmi” olarak da bilinen koku kaybı ile yetişkinlerde azalmış cinsel motivasyon arasında kuvvetli bir bağlantı bulduklarını açıkladı. Diğer taraftan daha önce yapılan araştırmalar Covid-19 nedneiyle yaşanan koku kaybının 2 ay sürebileceğini göstermişti.

NTV'de yer alan habere göre, Bilim insanları koku alma duyusunun cinsel motivasyon için oldukça güçlü bir rol oynadığını ve her ikisinin “yakından bağlantılı' olduğunu açıkladı. Önceki araştırmalar, da koku bozukluğu hastalarının cinsel yaşamlarındaki çeşitli sorunlar yaşadığını ortaya çıkarmıştı.