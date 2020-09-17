ELISA Yöntemiyle Antikor Testleri İzni Çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, doktor talebi olması kaydıyla tüm yetkili laboratuvarlarda testlerin yapılması için izin verildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Covid 19 Eliza yöntemi ile ImG ve IgG bakılması için doktor talebi olması kaydıyla tüm yetkili laboratuvarlarda bu testlerin yapılması için izin verilmiştir. Test kitlerini ithal edecek medikal şirketleri ve ecza depoları tarafından her testten 100 adet Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz deneme amaçlı verilmesi ve yapılacak test sonuçlarına göre ithalatına izin verilmesi uygun görülmüştür."

ELISA yöntemi, tanıda çoğu infeksiyon hastalığı tanısı için iyi bir yöntemdir. Kovid-19 infeksiyonu tanısı için de, ELISA yöntemiyle antikor testleri yeni yeni üretilmiş bulunmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı Kovid-19 antikor testleri duyarlılık karşılaştırmasında, en yüksek duyarlılığı ortaya koyan testler, farklı markalardaki ELISA testleri olmuştur.

ELISA yöntemiyle Kovid-19 antikor testleri, her laboratuvarda yapılmamaktadır. Bu testler için ELISA cihazları bulunması gerekmektedir. Ayrıca, çalışma ve değerlendirme prosedürü uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle, ileri altyapısı bulunan laboratuvarlarda yapılmaktadır.

İyi Kovid-19 ELISA testlerinin duyarlılığı (sensitivite) %98 olarak bildirilmektedir.

Daha doğru bir Kovid-19 Antikor testi araştırması için, ELISA yöntemi önerilebilecek durumdadır.