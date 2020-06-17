DSÖ'den corona virüs tedavisinde steroid açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü corona virüs tedavisindeki yeni kuralları açıkladı. DSÖ'den yapılan açıklamaya göre 1960'lı yıllardan beri piyasa bulunan bir ilacın corona virüs tedavisinde kullanılabilir.

Dün açıklanan test sonuçlarına göre steroid kullanımı Covid-19 ölümlerini üçte bir oranında azaltabilir.

Dexamethasone olarak bilinen ilaç 1960'lı yıllardan beri eklem iltihabı gibi hastalıkların tedavisinde kullanıyor. Stereoid tedavisinde henüz ilk sonuçlar geldi ancak uzmanlar dexamethasone ilacının ağır durumdaki corona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmasını tavsiye ediyor.

DSÖ'nün paylaştığı verilere göre steroid verilen solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranı üçte bir oranında azaldı. Oksijen desteği alan hastalarda ise bu oran beşte bir olarak kayıtlara geçti.

Streoidin ağır durumdaki hastaların tedavisinde kullanıldığı belirtildi. Hastalığı orta şiddete geçiren hastalarda steroid kullanımının herhangi bir olumlu etkisine rastlanmadı.

DSÖ Genel Direktöü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Oksijen ya da solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda ölüm oranını azaltan ilk tedavi" açıklamasında bulundu.