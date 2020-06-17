DSÖ'den corona virüs tedavisinde steroid açıklaması

DSÖ'den corona virüs tedavisinde steroid açıklaması
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Dünya Sağlık Örgütü corona virüs tedavisindeki yeni kuralları açıkladı. DSÖ'den yapılan açıklamaya göre 1960'lı yıllardan beri piyasa bulunan bir ilacın corona virüs tedavisinde kullanılabilir.

DSÖ'den corona virüs tedavisinde steroid açıklaması - 2

Dün açıklanan test sonuçlarına göre steroid kullanımı Covid-19 ölümlerini üçte bir oranında azaltabilir.

DSÖ'den corona virüs tedavisinde steroid açıklaması - 3

Dexamethasone olarak bilinen ilaç 1960'lı yıllardan beri eklem iltihabı gibi hastalıkların tedavisinde kullanıyor. Stereoid tedavisinde henüz ilk sonuçlar geldi ancak uzmanlar dexamethasone ilacının ağır durumdaki corona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmasını tavsiye ediyor.

DSÖ'den corona virüs tedavisinde steroid açıklaması - 4

DSÖ'nün paylaştığı verilere göre steroid verilen solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranı üçte bir oranında azaldı. Oksijen desteği alan hastalarda ise bu oran beşte bir olarak kayıtlara geçti.

DSÖ'den corona virüs tedavisinde steroid açıklaması - 5

Streoidin ağır durumdaki hastaların tedavisinde kullanıldığı belirtildi. Hastalığı orta şiddete geçiren hastalarda steroid kullanımının herhangi bir olumlu etkisine rastlanmadı.

DSÖ'den corona virüs tedavisinde steroid açıklaması - 6

DSÖ Genel Direktöü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Oksijen ya da solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda ölüm oranını azaltan ilk tedavi" açıklamasında bulundu.

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