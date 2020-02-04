Dr. Erçal koronavirüsten korunma yollarını anlattı

Dünyada koronavirüs tehlikesi halen devam ediyor. Türkiye ay sonuna kadar Çin uçuşlarının tamamen durdurulduğunu açıkladı. Birçok ülke hastalığa aşı bulmak için çabalarını artırdı. Dünyada koronavirüslü hastalara müdahale eden sağlık ekipleri için özel kıyafetler hazırlandı. Bir astronotu andıran bu kıyafeti giyen personelin virüs ile bağı tamamen kesiliyor. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Erçal, koronavirüsten korunma yollarını anlattı. Bir de uyarıda bulunan Dr. Erçal, “Başka ülkelere baktığınız zaman karantinaya alınan hastalara bakan personelin elbisesi astronot kıyafeti gibidir. Bu kıyafetler bizde yoksa dahi hemen tedarik edilmesi şarttır. O kıyafetleri stoklarımızda bulundurmamız gerekir. Çin’de hastalarla temas eden 16 sağlık çalışanında koronavirüs görüldü ve bir doktor hayatını kaybetti. Bu da demektir ki çalışanların bu tedbirler altında hizmet vermesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“Koronavirüsünün Tedavisi Yok”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Erçal, “Şu anki bilgilere göre koronavirüsün tedavisi yoktur. Destek tedavilerle hastalara müdahale ediliyor. Diğer grip hastalıklarında olduğu gibi öncelik olarak ilaç kullanmak gerekir. Yakın temasa geçtiğimiz hastalarla görüşmelerden sonra mümkün olduğunca ellerimizi yıkamalıyız. Ortamı havalandırıp mümkün olduğunca virüslerin havada kalma süresini azaltmalıyız. Yine aksırırken elimizi ağzımıza götürmeden dirsek iç yüzüne hapşırmak gerekir” dedi.

“Risk Grupları Maske Kullanmalıdır”

Dr. Hüseyin Erçal, “Gıdamıza dikkat etmek, vitamin içeren yiyecekler ve bol sıvı tüketmek, risk gruplarındaki insanların maske kullanması önlemlerden bazılarıdır. En önemlilerinden biri de aşırı yorucu faaliyetlerde ve toplu yerlerde bulunmamak, istirahat etmektir. Bu virüsün kuluçka dönemi vardır, bu dönem hastalık belirtisi olmadığı ancak hastalığı bulaştırma dönemidir. Ateşi olan insanlardan uzak durmak ve moral de çok önemlidir. Stres bütün hastalıkların başlangıcıdır. Biz de bu şekilde bu dalgayı da atlatacağız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Koruyucu Kıyafetler Elimizde Bulunmalı”

Dr. Erçal, “Virüsü taşıyan kişinin iyileşene kadar tamamen izole edilmesi gerekir. Virüs taşıyan kişiye müdahale eden sağlık personelini koruyacak elbiseler şarttır. Başka ülkelere baktığınız zaman karantinaya alınan hastalara bakan personelin elbisesi astronot kıyafeti gibidir. Bu kıyafetler bizde yoksa dahi hemen tedarik edilmelidir. O kıyafetleri stoklarımızda bulundurmalıyız. Virüs Çin’de 16 sağlık çalışanında görüldü ve bir doktor hayatını kaybetti. Bu da demektir ki çalışanların bu tedbirler altında hizmet vermesi gerekir. Hasta olanların da özel karantina odalarında Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı şartlarda tedavi edilmesi gerekir. Bizim ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın önlem aldığını biliyoruz inşallah sözde kalmaz” ifadelerini kullandı.

“Kameralar 38 Derecenin Altını Tespit Edemez”

Dr. Erçal, “Kuluçka döneminde ve 38 derecenin altında ateşi olan bir hastayı termal kameraların anlaması mümkün değildir. Bu nedenle Uzakdoğu ile teması olan, oradan gelen insanların belirli bir süre kontrolde tutulması gerekir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.