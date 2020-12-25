Corona virüste kan donduran gelişme

Dünya genelinde 80 milyona yakın kişiye bulaşan corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. ABD'nin Missouri eyaletinde, doktorlar corona virüse yakalanan 3 yaşındaki bir çocuğun felç geçirdiğini duyurdu. 3 yaşındaki çocuğun corona virüs testinin pozitif çıkmasından saatler sonra sağ kolunu ve bacağını hareket ettiremediği ifade edildi. Pediatrik nörolog Dr. Paul Carney, corona virüse yakalanan 3 yaşındaki çocuğun beyninin sol tarafındaki kan akışını kesen bir felç geçirdiğini belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Corona virüste kan donduran gelişme
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Son dakika haberi: Corona virüs salgınında kan donduran bir gelişme yaşandı. Corona virüsün sadece akciğerlere değil bütün organlara hasar verildiği biliniyor. Birçok araştırma corona virüsün nörolojik etkilerinin olduğunu ortaya çıkarmıştı. ABD'den gelen son dakika haberi, kan donduran gerçeği gözler önüne serdi. 3 yaşındaki bir çocuk corona virüs nedeniyle felç geçirdi. İşte son dakika haberin detayları...

İLK DEFA GÖRÜLDÜ: 3 YAŞINDAKİ BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ÇOCUK FELÇ GEÇİRDİ

ABD'nin Missouri eyaletindeki doktorlar, 3 yaşındaki bir çocuğun Covid-19 testi pozitif çıktıktan yalnızca birkaç saat sonra felç geçirdiğini belirtti. Corona virüs pandemisiyle ilişkili nörolojik etkilere olası bir örnek olarak gösterilen bu vaka, pandemi sürecinde ilk kez gerçekleştiği ifade edildi.. İşte corona virüs salgınında daha önce görülmeyen etkilerin ayrıntıları…

"TEŞHİSTEN BİRKAÇ SAAT SONRA KOLLARINI VE BACAKLARINI OYNATAMIYORDU"

NBC üyesi KSN-TV'nin bildirdiğine göre, yeni yürümeye başlayan bir çocuk olan Colt Parris, bir beyin pıhtısının iyileşmesi için Missouri Üniversitesi Kadın ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 23:08
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