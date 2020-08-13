Aşı için tarih açıklandı!

Rusya’nın ülkede ülkede üretilen corona virüs aşının onaylamasının ardından, AstraZeneca da tarih verdi. İngiltere merkezli corona virüs aşısının çalışmalarında yer alan Oxford Üniversitesi ‘nin geliştirdiği aşının üretimini ve dağıtımını gerçekleştiren AstraZenaca, aşıyı 2021’in ilk aylarında üretmeye başlayabileceklerini açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, AstraZenaca’nın Güney Amerika yöneticilerinden Slvyia Varela, Mexico City'de düzenlenen basın toplantısında Meksika ve Arjantin hükümetleriyle yapılan anlaşma kapsamında corona virüs aşısının 2021’in ilk çeyreğinde üretilebileceğini açıkladı.

Bununla birlikte Varela, üçüncü klinik denemelerin Kasım ya da Aralık ayında sonuçlanmasının beklendiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre en çok umut vaat eden aşılardan biri olan AstraZeneca’nın aşısı şu anda İngiltere, ABD ve Brezilya’da yaklaşık 10 bin kişi üzerinde test ediliyor ve 3. aşamada klinik deneyleri sürüyor. Bununla birlikte, küresel çapta 2,1 milyar doz üretilmesi hedeflenen aşının tek dozunun Avrupa’da 2,5 euroya (yaklaşık 20-25 Türk Lirası) satışa çıkması bekleniyor.