ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson ürettiği Kovid-19 aşısı Batı'da durduruldu.

Amerikalı ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği koroinavirüs aşısıyla ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Avrupa ülkelerinin başta sıkça tercih ettiği aşıdan şimdi köşe bucak kaçışlar başladı. İşte ayrıntılar:
HOLLANDA DURDURDU: KAN PIHTILAŞTIRIYOR
Hollanda, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk korona aşısının kullanımını, kanı pıhtılaştırdığı iddiası nedeniyle durdurdu.
ABD'DE DENEYLERİ SÜRÜYOR
Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, aşı ile ilgili ABD'de deneylerin devam ettiğini ve durdurma talebinin firmadan geldiğini belirtti. Hollanda'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo De Jonge, "Aşı güvenliği her zaman önceliğimizde" dedi.
AVUSTRALYA: ARTIK SATIN ALMAYACAĞIZ
Avustralya'da yetkililer, ulusal aşılama programı kapsamında, Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın geliştirdiği, tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının satın alınmayacağını duyurdu.
DİĞER SORUNLU AŞI İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR
Sağlık Bakanı Sözcüsü Greg Hunt, yaptığı açıklamada, Johnson and Johnson aşısının, ülkede 50 yaş altı kullanımı yasaklanan AstraZeneca aşısı ile benzer olduğu gerekçesiyle satın alınmayacağını belirtti.
"50 YAŞ ALTINDAKİLERE YAPMIYORUZ" DEDİLER
Yetkililer, 8 Nisan'da, Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının, kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle 50 yaş altındakilere yapılmayacağını bildirmişti.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladı.