ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson ürettiği Kovid-19 aşısı Batı'da durduruldu.

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Hollanda, Avustralya gibi birçok ülkede ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk korona aşısının kullanımını, kanı pıhtılaştırdığı iddiası nedeniyle durdurdu. Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladı..

ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson ürettiği Kovid-19 aşısı Batı'da durduruldu.
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 ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği koroinavirüs aşısıyla ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Avrupa ülkelerinin başta sıkça tercih ettiği aşıdan şimdi köşe bucak kaçışlar başladı. İşte ayrıntılar:

HOLLANDA DURDURDU: KAN PIHTILAŞTIRIYOR

Hollanda, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk korona aşısının kullanımını, kanı pıhtılaştırdığı iddiası nedeniyle durdurdu.

ABD'DE DENEYLERİ SÜRÜYOR

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, aşı ile ilgili ABD'de deneylerin devam ettiğini ve durdurma talebinin firmadan geldiğini belirtti. Hollanda'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı , "Aşı güvenliği her zaman önceliğimizde" dedi.

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AVUSTRALYA: ARTIK SATIN ALMAYACAĞIZ

Avustralya'da yetkililer, ulusal aşılama programı kapsamında,  ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın geliştirdiği, tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının satın alınmayacağını duyurdu.

DİĞER SORUNLU AŞI İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Sağlık Bakanı Sözcüsü , yaptığı açıklamada, Johnson and Johnson aşısının, ülkede 50 yaş altı kullanımı yasaklanan  ile benzer olduğu gerekçesiyle satın alınmayacağını belirtti.

"50 YAŞ ALTINDAKİLERE YAPMIYORUZ" DEDİLER

Yetkililer, 8 Nisan'da, Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ilaç firması 'nın geliştirdiği aşının, kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle 50 yaş altındakilere yapılmayacağını bildirmişti.

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'nin (AB) ilaç düzenleyicisi  (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladı.

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