ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson ürettiği Kovid-19 aşısı Batı'da durduruldu.

Amerikalı ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği koroinavirüs aşısıyla ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Avrupa ülkelerinin başta sıkça tercih ettiği aşıdan şimdi köşe bucak kaçışlar başladı. İşte ayrıntılar:

HOLLANDA DURDURDU: KAN PIHTILAŞTIRIYOR

Hollanda, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk korona aşısının kullanımını, kanı pıhtılaştırdığı iddiası nedeniyle durdurdu.

ABD'DE DENEYLERİ SÜRÜYOR

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, aşı ile ilgili ABD'de deneylerin devam ettiğini ve durdurma talebinin firmadan geldiğini belirtti. Hollanda'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo De Jonge, "Aşı güvenliği her zaman önceliğimizde" dedi.