"77 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.613 olup, 117'si yerel 136 pozitif vakaya rastlanmış, 77 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 117 kişi ise yerel vakadır.

38 kişi Lefkoşa, 48 kişi Girne, 22 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.613

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 117

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 77