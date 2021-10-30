Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı programa konuk oldu. Ünlü şarkıcı, 1994 yılında Harun Özakıncı ile yaptığı evlilikten bahsetti.
"ENTERESAN BİR GECEYDİ"
Harun Özakıncı ile 1994-1997 yılları arasında evli kalan Evcimik, nikah günüyle ilgili bir anısını paylaştı: Süleyman Demirel ‘sen evlenince şahidin olacağım’ derdi...
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"Düğünü Etiler’de yaptık. Süleyman Bey benim şahidim, eski İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu da Harun’un şahidiydi. Nikah memurunu bekliyoruz, ortada yok..."
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"Allah rahmet eylesin, Süleyman Bey nikahın kıyıldığını göreceğim diye 45 dakika bekledi. Nikah memuru da gelemiyor, yollar kapalı, Cumhurbaşkanı bizde olduğu için! Sonunda geldi ama enteresan bir geceydi."
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"ENTEL DANTEL İŞLERLE UĞRAŞTIN"
Evcimik, geçtiğimiz şubat ayında Harun Özakıncı'nın YouTube kanalına konuk olmuştu. Şarkıcı, eski eşi ile geçmişteki anılarından bahsederken itiraflarda da bulunmuştu.
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58 yaşındaki popçu, bir dönem Özakıncı'nın saçını oksijenli su ile zorla açtığını dile getirmişti. Programın bir bölümünde eski fotoğrafları yayınlayan Özakıncı'ya tepki gösteren Evcimik, "Sen kendi kıymetini bilemedin, kusura bakma! Entel dantel işlerle uğraştın. Yok yönetmen olayım... Manken olsaydın daha iyiydi. Amma çok reklamını yaptın" sözleriyle, eski eşine takılmıştı.
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"YAPTIĞIM İŞİN HER ZAMAN ARKASINDAYIM"
Evcimik'in çok tartışılan 'Ayıp Şeyler' adlı şarkısına destek verdiğini söyleyen Harun Özakıncı, eski eşine ne düşündüğünü sormuştu. "Ben yaptığım işin her zaman arkasındayım" diyen Yonca Evcimik, kimsenin ne dediğiyle ilgilenmediğini söylemişti.
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Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şunları söylemişti:"En yakın arkadaşlarım şarkıya destek verip, 'Arkandayız! Helal olsun!' derken şarkıya gösterilen tepkilerin ardından korkup, bir anda geri adım attılar. Bunu kara kaplı defterime yazdım. Ben zamanla anlaşılacak bir iş yaptım. Şarkıda anlattığım ülkemizde örneklerini gördüğümüz şeylerdi. Son zamanlarda hem sanat hem iş dünyasından hemcinslerimin 'Kadın kadının düşmanıdır' açıklamalarını görüyorum...
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"Oturup bu sonuca nereden vardıklarını tartışmak lazım. Ben söylediklerimden sorumluyum, insanların anladıklarından değil. Çünkü insanların zeka seviyesiyle uğraşamayacağım bu saatten sonra. Benim anlatmak istediğim çok netti. Eleştirenlerin çoğu sahte hesaptı. Bunu yaptıran birileri vardı, ben bunları inceledim. Elbet çıkar bir gün ortaya. Şarkıda söylediğim her şey satır satır yaşanıyor. Şarkımın arkasındayım hala. Son 3-4 haftadır bir sürü insan benim bahsettiğim şeylerin altını çizmeye başladı."
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