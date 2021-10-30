banner38

Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikahı bekledi

banner32

Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikahı bekledi
banner41
banner37
banner23

Yonca Evcimik, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı programa konuk oldu. Ünlü şarkıcı, 1994 yılında Harun Özakıncı ile yaptığı evlilikten bahsetti.
 

ENTERESAN BİR GECEYDİ

"ENTERESAN BİR GECEYDİ" 

Harun Özakıncı ile 1994-1997 yılları arasında evli kalan Evcimik, nikah günüyle ilgili bir anısını paylaştı: Süleyman Demirel ‘sen evlenince şahidin olacağım’ derdi...​​​​​​

3Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikahı bekledi

"Düğünü Etiler’de yaptık. Süleyman Bey benim şahidim, eski İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu da Harun’un şahidiydi. Nikah memurunu bekliyoruz, ortada yok..."

4Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikahı bekledi

"Allah rahmet eylesin, Süleyman Bey nikahın kıyıldığını göreceğim diye 45 dakika bekledi. Nikah memuru da gelemiyor, yollar kapalı, Cumhurbaşkanı bizde olduğu için! Sonunda geldi ama enteresan bir geceydi."

5ENTEL DANTEL İŞLERLE UĞRAŞTIN

"ENTEL DANTEL İŞLERLE UĞRAŞTIN"

Evcimik, geçtiğimiz şubat ayında Harun Özakıncı'nın YouTube kanalına konuk olmuştu. Şarkıcı, eski eşi ile geçmişteki anılarından bahsederken itiraflarda da bulunmuştu.

6Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikahı bekledi

58 yaşındaki popçu, bir dönem Özakıncı'nın saçını oksijenli su ile zorla açtığını dile getirmişti. Programın bir bölümünde eski fotoğrafları yayınlayan Özakıncı'ya tepki gösteren Evcimik, "Sen kendi kıymetini bilemedin, kusura bakma! Entel dantel işlerle uğraştın. Yok yönetmen olayım... Manken olsaydın daha iyiydi. Amma çok reklamını yaptın" sözleriyle, eski eşine takılmıştı.​​​​​​

7YAPTIĞIM İŞİN HER ZAMAN ARKASINDAYIM

"YAPTIĞIM İŞİN HER ZAMAN ARKASINDAYIM"

Evcimik'in çok tartışılan 'Ayıp Şeyler' adlı şarkısına destek verdiğini söyleyen Harun Özakıncı, eski eşine ne düşündüğünü sormuştu. "Ben yaptığım işin her zaman arkasındayım" diyen Yonca Evcimik, kimsenin ne dediğiyle ilgilenmediğini söylemişti.

8Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikahı bekledi

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şunları söylemişti:"En yakın arkadaşlarım şarkıya destek verip, 'Arkandayız! Helal olsun!' derken şarkıya gösterilen tepkilerin ardından korkup, bir anda geri adım attılar. Bunu kara kaplı defterime yazdım. Ben zamanla anlaşılacak bir iş yaptım. Şarkıda anlattığım ülkemizde örneklerini gördüğümüz şeylerdi. Son zamanlarda hem sanat hem iş dünyasından hemcinslerimin 'Kadın kadının düşmanıdır' açıklamalarını görüyorum...

9Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikahı bekledi

"Oturup bu sonuca nereden vardıklarını tartışmak lazım. Ben söylediklerimden sorumluyum, insanların anladıklarından değil. Çünkü insanların zeka seviyesiyle uğraşamayacağım bu saatten sonra. Benim anlatmak istediğim çok netti. Eleştirenlerin çoğu sahte hesaptı. Bunu yaptıran birileri vardı, ben bunları inceledim. Elbet çıkar bir gün ortaya. Şarkıda söylediğim her şey satır satır yaşanıyor. Şarkımın arkasındayım hala. Son 3-4 haftadır bir sürü insan benim bahsettiğim şeylerin altını çizmeye başladı."

10Yonca Evcimik: Süleyman Demirel 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik, söz konusu şarkısında, "Sen kadınsın zekisin ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle" ifadelerini kullanıyor.

YORUM EKLE
Gönder

banner19

banner1

banner3