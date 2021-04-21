Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen entübe edildi!

Geçtiğimiz haftadan beri yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, daha iyi nefes alabilmesi için entübe edildi. Oyuncunun kötü haberini de eski eşi Işıl Sergen verdi.

Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, geçtiğimiz hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, entübe edildi.

“İYİ SOLUNUM ALABİLMESİ İÇİN YAPILDI”

Sergen’in davalık olduğu eski eşi Işıl Sergen ünlü oyuncunun son durumuna dair bilgi verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Işıl Sergen, şu ifadeleri kullandı: “Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir.”

OĞLU İÇİN HASSASİYET İSTEDİ

Işıl Sergen, babasının ardından koronavirüse yakalanan 11 yaşındaki oğlu için de bir istek de bulundu. Sergen, “Sizlerden büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem göstermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır” ifadelerini kullandı.