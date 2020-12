Yakışıklı oyuncu Can Yaman İtalyan diziden bölüm başı servet kazanacak!

Son olarak Bay Yanlış dizisinde boy gösteren Can Yaman'ın ünü ülke sınırlarını aştı. Farklı ülkelere satılan Can Yaman'ın yer aldığı diziler sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman'a İtalya’nın önde gelen yapım şirketlerinden Lux Vide’nin 2021 yılı başlarında çekimlerine başlayacağı ‘Sandokan’ adlı dizide oynaması için teklif geldi. Can Yaman'ın 10 bölüm sürecek ‘Sandokan’ adlı dizide başrol için anlaşmaya vardığı konuşulurken bölüm başı ücreti de dudak uçuklattı. Bakın Can Yaman İtalyan diziden ne kadar kazanacak...