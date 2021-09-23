Ünlü Şovmenden Dikkat Çeken Açıklama!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir televizyon programında, erkeklerde meme küçültme olarak bilinen 'jinekomasti' ameliyatı geçirmek istediğini söyledi



Mehmet Ali Erbil, üç yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve 235 gün sonra taburcu olan 64 yaşındaki sanatçı, zor günleri geride bırakıp sağlığına kavuştu.

"ÇOK RAHATSIZ EDİYOR"

Bir televizyon programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.



"Belki göğüslerimi küçülttürebilirim" diyen şovmen, "Var öyle operasyonlar, erkekler de yaptırıyor" yorumuna, "Var, belki yaptıracağım ama korkuyorum" karşılığını verdi.

Bu sözlere şaşıran sunucu Müge Dağıstanlı'nın "Ciddi misin? Ne gerek var?" sözleri üzerine Erbil, "Evet. Çok rahatsız ediyor beni" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, "Şaka değil yani" sorusunu ise göğüslerini tutarak, "Düşünüyorum daha. Doktor, 'bakarız, ameliyatsız yaparız' dedi. Baksana ama ya böyle!" şeklinde konuştu.

JİNEKOMASTİ NEDİR?

Jinekomasti erkeklerde östrojen ve testosteron hormonlarının dengesizliği nedeniyle meme dokusu miktarındaki anormal ancak iyi huylu büyümeye verilen isimdir.

Jinekomasti, bazı vakalarda bir, bazı vakalarda iki memeyi birden etkileyebilir. Her iki meme de düzensiz olarak etkilenip birbirinden farklı boyutlara ulaşabilir.