Ünlü isme kripto para şoku! ‘Ava giderken avlandı’ iddiası

Kripto para borsalarında ilk vurgunun yapıldığı Sistemkoin'den ünlü borsa spekülatörü de çıktı. Sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı spekülatif yorumlarla Borsa İstanbul'daki hisselerle ilgili yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından defalarca ceza kesilen Mehmet Mustafa Gürban, Sistemkoin'de ava giderken avlandı.

DÜRÜMCÜDE PAZARLIK

Borsadaki hisse senetleriyle ilgili spekülatif yorumları sosyal medyadaki 'Umut Sarı' adlı hesabıyla yapan Gürban, 2018'de kısa adı 'TWS' uzun adı 'Energy 27' bir token (Blockchain ekosisteminde dijital olarak transfer edilebilen varlık) çıkardı.

Bunu piyasaya sürmek için bir platforma ihtiyaç duydu. O arada Sistemkoin'cileri buldu. Sistemkoin yetkilileriyle irtibata geçen Gürban, şirketin sahipleri ve çalışanlarını Gaziantep'e davet ederek, misafir etti.

Otel masraflarından yeme-içmelerine kadar her şeyi karşıladı. Kendisinin çıkardığı tokenleri 5.000 kişinin alıp-satacağını, 10 milyon dolar değerinde bir işlem trafiğinin döneceğini anlattı.

Anlaşmanın ardından 2019'da token'leri 'Sistemkoin.com' platformuna soktu. Gürban'ın yönlendirmesiyle 5.000'e yakın yatırımcı bu 'TWS' adlı tokenleri aldı.

HAYALİ COIN SATIŞI

Nisan ayında Sistemkoin yaklaşık 1 milyon dolar değerinde yapılan satış bedelini aktarmadı. Gürban, Sistemkoin'cilerin TWS'leri gerçekte varmış gibi göstererek yani site üzerinde listeleyerek kullanıcılara sattığını tespit etti. Sistemkoin'deki 51 kişinin isim listesini vererek suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Mustafa Gürban borsa yatırımcılarının yakından tanıdığı bir isim… Sosyal medyada hem Twitter hem de Telegram hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldı. Gürban, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yakın markajında bulunuyor.

SİSTEMKOİN'DE NE OLDU?

Thodex'in işlemlere ara vermesi ve kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçması, ardından Vebitcoin'in de faaliyetlerine ara vermesi sonrasında bir başka yerli kripto borsası olan Sistemkoin'e de iki aydır erişim sağlanamadığı ortaya çıkmıştı.