Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Tuba Büyüküstün, son hamlesiyle yine adından söz ettirdi. Hürriyet'in haberine göre; 2019 yılında Paris'in St. Germain bölgesinden ev satın alan ünlü oyuncu, mahallesinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle kapısının kilidini değiştirmeye karar verdi.. Daha güvenli ve modern bir sisteme geçerek rahat bir nefes aldı..
Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi ald!
Sefirin Kızı dizisine dahil olmasıyla yeniden adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, yaşanan olay sonrası harekete geçti. Paris'te bir evi bulunan oyuncu, mahallesinde yaşanan hırsızlık olaylarından korktu. Evindeki güvenlik önlemlerini arttıran güzel oyuncu, kilidini daha güvenli bir sistemle değiştirdi.
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