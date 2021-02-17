Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi ald!

Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Tuba Büyüküstün, son hamlesiyle yine adından söz ettirdi. Hürriyet'in haberine göre; 2019 yılında Paris'in St. Germain bölgesinden ev satın alan ünlü oyuncu, mahallesinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle kapısının kilidini değiştirmeye karar verdi.. Daha güvenli ve modern bir sisteme geçerek rahat bir nefes aldı..