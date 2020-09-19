2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın verdiği parti sonrası 10 arkadaşının koronavirüse yakalanması olay olmuştu. "Bizim partimizde ve yakın grubumuzda korona olan yok" diyen Marcus'un yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı.Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020, 12:14
Toplum sağlığını hiçe saydılar
Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin'in ev partisinin ardından birçok kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmış, Yiğit Marcus Aral ise 'Evimdeki partide kimse Corona olmadı' diyerek ihmalkarlığını örtmeye çalışmıştı. Yalanını partiye katılan Daria Kyryliuk ortaya çıkardı..
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