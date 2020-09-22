Survivor2020 programının büyük finali 14 Temmuz Salı günü Galataport'ta yapılan canlı yayınla ekranlara geldi. Yarı final koltuğunda oturan Yasin Obuzve Barış Murat Yağcı arasındaki rekabet bir kez daha kızıştı..
Survivor Yasin ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi! Yarışma bitti kavga bitmedi....
Survivor 2020 yarışmacıları birbirine girdi. Yarışma boyunca araları iyi olan Yasin ve Nisa, adadan gelmelerinin ardından birbirleri hakkında sert açıklamalar yapmıştı. Nisa ile arası bozulan Yasin'in Barış Murat Yağcı ile arası açıldı. Son olarak Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı arasında 'soda' polemiği baş gösterdi. Program boyunca iyi anlaşan yarışmacılar taraflarını seçerek kutuplaştı..
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