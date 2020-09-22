Survivor Yasin ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi! Yarışma bitti kavga bitmedi....

Survivor 2020 yarışmacıları birbirine girdi. Yarışma boyunca araları iyi olan Yasin ve Nisa, adadan gelmelerinin ardından birbirleri hakkında sert açıklamalar yapmıştı. Nisa ile arası bozulan Yasin'in Barış Murat Yağcı ile arası açıldı. Son olarak Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı arasında 'soda' polemiği baş gösterdi. Program boyunca iyi anlaşan yarışmacılar taraflarını seçerek kutuplaştı..

Survivor Yasin ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi! Yarışma bitti kavga bitmedi....
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Survivor2020 programının büyük finali 14 Temmuz Salı günü Galataport'ta yapılan canlı yayınla ekranlara geldi. Yarı final koltuğunda oturan Yasin Obuzve Barış Murat Yağcı arasındaki rekabet bir kez daha kızıştı..

Survivor Yasin ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi! Yarışma bitti kavga bitmedi...

Programın sona ermesinin hemen ardından Yasin Obuz ve Nisa Bölükbaşı arasında büyük bir tartışma yaşandı. Survivor Yasin yakın arkadaşı Nisa'yı nankörlükle suçladı. Survivor Nisa'nın Türkiye'ye geldiğinde yalnızca Barış Murat Yağcı ile görüşmesi diğer yarışmacılara cephe aldığı iddialarını güçlendirdi.

Survivor Yasin ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi! Yarışma bitti kavga bitmedi...

Barış Murat Yağcı'nın Yasin Obuz'la ilgili beğendiği bir tweet ise ipleri iyice kopardı. Survivor Yasin, Barış Murat Yağcı-Nisa Bölükbaşı cephesine karşı hamleye geçti.

Survivor Yasin ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi! Yarışma bitti kavga bitmedi...

YEMEK PROGRAMI ELEŞTİRİSİNİ BEĞENDİ

Survivor programını ikinci olarak noktalayan Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz hakkında yapılan 'Murat Ceylan... Survivor'a gelmiş en yakışıklı, en yenekli ve en kaliteli insanlardan biri... Değer görmesi için daha ne olması gerekiyor? Yemek programlarına katılıp kendisini rezil etmediği için mi değer göremiyor bu çocuk?' yorumunu beğendi.

Survivor Yasin ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi! Yarışma bitti kavga bitmedi...

Barış Murat Yağcı'nın bu hamlesinden sonra Yasin Obuz sosyal medya hesabından sert eleştiriler yaptı.

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Survivor Yasin ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi! Yarışma bitti kavga bitmedi...

'LAFIM ÇEKEMEYENLERE'

'Ala' şarkısının kısa süre içerisinde trend listelerine girmesinin ardından Survivor Yasin sosyal medya hesabından, "O basit yemek programı dediğiniz yerden çıkan çocuk bakın neler yapıyor. Siz basit ucuz PR çalışmalarınıza devam edin, biz ise icraat yapalım. Kudurun daha da kudurtmaya devam edeceğiz. Ben bir şey demiyorum gazeteciler diyor. Not; lafım çekemeyenlere" mesajını paylaştı.

Survivor Yasin ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi! Yarışma bitti kavga bitmedi...

'HAZMEDEMEYENLERE SODA'

Yasin Obuz'un yaptığı paylaşıma Evrim Keklik soda fotoğrafı ekleyerek "Yaso bizden hazmedeyenlere soda yollar mısın? Hem de Kızılay olsun yardımda bulunalım" yorumunu ekledi.

Survivor Yasin ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi! Yarışma bitti kavga bitmedi...

'YARASI OLAN GOCUNUR'

Survivor Yasin Obuz'un paylaşımına yorum yapan Evrim Keklik kendi sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Survivor Evrim, "Bir laf söylendi diye neden herkes üstüne alındı ki yarası olan gocunur olmayana hava hoş. Biz kendi kendimize eğlenip şarkının başarısını kutluyoruz. Değil mi kardeşim?" dedi.

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