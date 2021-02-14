Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle süper minili cesur kucak pozu olay oldu!

Şeyma Subaşı sevgilisiyle paylaşımlarına devam ediyor. Mohammed Alsaloussi ile paylaştığı bornozlu pozundan sonra Subaşı şimdi de süper minili cesur kucak pozuyla sosyal medyayı salladı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle süper minili cesur kucak pozu olay oldu!
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Şeyma Subaşı sevgilisiyle Miami gecelerinde eğlenmeye devam ederken paylaşımlarını da ihmal etmiyor. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yine gündeme gelen Subaşı süper minisiyle önce dans etti sonra sevgilisinin kucağına atladı.Dans ederken eteğinin yukarı kaymasıyla zor anlar yaşayan Subaşı Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile iddialı pozlarına da bir yenisini ekledi. Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde "çok aşığım" dediği sevgilisiyle verdiği bornozlu cesur pozu olay olmuştu. Ünlü fenomen bu kez de sevgilisiyle kucak pozu verdi.

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