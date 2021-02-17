Şeyma Subaşı' durmuyor! Şimdi de direk dansı paylaşımı...

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Subaşı, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Bir dönem Acun Ilıcalı ile evli olan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, eski aşkı Guido Senia'dan sonra şimdi de Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sık sık gündeme geliyor.

ubaşı, son olarak direk dansı yaptığı görüntülerini yayınladı.

DİREK DANSI YAPTI

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisiyle gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaşan Subaşı, bu sefer de direk dansı yaptığı anların videosunu paylaştı. Subaşı'nın videosu kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

Sevgililer Günü'nde dudak dudağa pozunu paylaşan Şeyma Subaşı olay oldu.