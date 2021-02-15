Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle pozuna emojili sansür!

Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Subaşı'nın son paylaşımları da sosyal medyada gündem oldu.