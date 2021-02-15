Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle pozuna emojili sansür!

Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra şimdi de Mısırlı Mohammed Alsaloussi birlikteliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.
"EVDE"
Sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen 30 yaşındaki fenomen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı kareye, "He is home" (evde) notunu düştü.
Subaşı, üç milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı dudak dudağa paylaşımına ise kalp emojisiyle birlikte "Hepsi senin" notunu düştü.
"BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM"
Şeyma, bir diğer paylaşımına, "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düştü.
Fenomen, sevgilisinin kucağında bir poz daha paylaştı. Mısırlı iş isanının eli kalçasında olan Subaşı, kalça kısmını emojiyle sansürlemesi dikkat çekti.
Subaşı, üç milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı dudak dudağa paylaşımına ise kalp emojisiyle birlikte "Hepsi senin" notunu düştü.
"TAMAMEN SENİNİM"
Mohammed Alsaloussi ile büyük aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bornozlu şekilde sevgilisine sarılırken verdiği pozu, "Tamamen seninim" notuyla yayınlamış, takipçilerinden 60 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum almıştı.