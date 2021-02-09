Şeyma Subaşı: "Ananas gibiyim "

Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, yeni pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Subaşı, gönderilerine, "Ananas gibiyim. Dışarıdan güçlü, içeriden yumuşak ve tatlı... Üzerinde de bir tacı olan" notunu düştü.

Şeyma Subaşı: "Ananas gibiyim "
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Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yeni fotoğraflarını paylaştı. 

Subaşı, uzun süredir Miami'de yaşıyor. 30 yaşındaki Subaşı, siyah askılı büstiyeri ve şortu ile poz verdi. Şeyma Subaşı, bu kareleri sosyal medya hesabından, "Ananas gibiyim. Dışarıdan güçlü, içeriden yumuşak ve tatlı. Üzerinde de bir tacı olan" notuyla paylaştı. 

Şeyma Subaşı, bu kareleri sosyal medya hesabından, "Ananas gibiyim. Dışarıdan güçlü, içeriden yumuşak ve tatlı. Üzerinde de bir tacı olan" notuyla paylaştı.

"GÖSTERİŞ YAPMIYORUM" 

Subaşı, sevgilisinin siyah renkli lüks otomobili ile verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı. Sevgilisinin aracını sergileyen Şeyma Subaşı, yayınladığı gönderilere, "Gösteriş yapmıyorum, sadece kanatlarımı gösteriyorum" notunu düşmüştü.

Subaşı, daha önce de Cadılar Bayramı partisine katılmadan önce Mısırlı sevgilisine ait olduğu öne sürülen lüks bir otomobili Instagram hesabından yayınlamıştı.

FAVORİ İNSANIM OLDUN

"FAVORİ İNSANIM OLDUN" 

Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile birlikteliğinin birinci ayını, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" sözleriyle kutlamıştı.

SAATİ OLAY OLMUŞTU

SAATİ OLAY OLMUŞTU 

Subaşı, geçtiğimiz ay sevgilisi ile verdiği bu pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Sevgilisinin yüzünü yine gizlediği görülen 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın lüks marka saati de dikkatlerden kaçmamıştı.

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