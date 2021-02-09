Şeyma Subaşı: "Ananas gibiyim "

Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, yeni pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Subaşı, gönderilerine, "Ananas gibiyim. Dışarıdan güçlü, içeriden yumuşak ve tatlı... Üzerinde de bir tacı olan" notunu düştü.