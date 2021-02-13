Serenay Sarıkaya’dan sert çıkış: Size ne ya! .

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'ndaki estetik kliniğinden çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda silikonlarını yenilettiği iddiasıyla gündeme gelen güzel oyuncu, muhabirlerin 'Kontrole mi geldiniz' sorusu üzerine sert çıktı.

Serenay Sarıkaya’dan sert çıkış: Size ne ya! .
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Pandemi nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülendi.Klinikte yaklaşık bir saat kalan Serenay Sarıkaya, birkaç ay önce yine aynı klinikte görüntülenmiş koşar adım açıklama yapmadan otomobile binmişti. 

Geçtiğimiz aylarda silikonlarını yenilettiği iddia edilen 29 yaşındaki oyuncu, "Kontrole mi geldiniz?" sorusu üzerine sert çıktı. Basın mensuplarının sağlık durumu ile ilgili ısrarlı sorularına gülerek "Size ne ya!" diye karşılık veren Sarıkaya, hemen kapıya gelen cipine bindi. 

Serenay Sarıkaya’dan sert çıkış: Size ne ya!

"KÜS DEĞİLİZ AMA..."

Serenay, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

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