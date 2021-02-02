Serenay Sarıkaya’dan barışma hamlesi

Çıktıkları Atina tatilinde görüntülenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 10 ay kadar birlikte olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya daha sonra aşklarını noktalamıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ekim ayında kendisine yöneltilen 'Ayrıldınız mı?' sorusuna 'Evet, ayrıldık' cevabını vermiş ve yine magazin dünyasını sarsmıştı..

'KÜSMEDİK Kİ' AÇIKLAMASI

Güzel ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın sosyal medyadaki paylaşımını beğenince barıştıkları iddia edilmişti.

'KÜS DEĞİLİZ'

Bebek'te bakım yaptıran Serenay Sarıkaya da uzun süre sonra muhabirlere yakalandı. Sarıkaya, Cem Yılmaz'la biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu geçen hafta Yılmaz'ın bir videosunu beğenince "Acaba barıştılar mı?" söylentisi çıkmıştı. Ünlü komedyen, muhabirlerin, "Serenay Hanım ile barıştınız mı?" sorusuna, "Küsmedik ki barışalım" diye cevap verdi..