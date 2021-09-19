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Şaşırtan Değişim!

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Şaşırtan Değişim!
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Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkay Şoray da estetik yaptıranlar kervanına katıldı. Yüzüne Fransız askısı yaptıran ve fazla kilolarından kurtulan Şoray, adeta bir deri bir kemik kaldı

76 yaşındaki efsane oyuncu Türkan Şoray, 20 kilo vererek fazlalıklarından kurtuldu. Zayıfladıktan sonra bir de estetik operasyon geçiren sanatçının son hali ortaya çıktı.

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNDÜ

Katıldığı bir davette görüntülenen sanatçının zayıflığının yanı sıra yüzüne yaptırdığı Fransız askısı operasyonu dikkat çekti. Kilolarını verdikten sonra bambaşka birine dönüşen Şoray'ı gören hayranları "Bir deri bir kemik kalmışsın" yorumunda bulundu.

İşte Türkan Şoray'ın son hali:

20 kilo vererek estetik yaptıran Türkan Şoray, bambaşka biri oldu

20 kilo vererek estetik yaptıran Türkan Şoray, bambaşka biri oldu

20 kilo vererek estetik yaptıran Türkan Şoray, bambaşka biri oldu

20 kilo vererek estetik yaptıran Türkan Şoray, bambaşka biri oldu

20 kilo vererek estetik yaptıran Türkan Şoray, bambaşka biri oldu

20 kilo vererek estetik yaptıran Türkan Şoray, bambaşka biri oldu

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