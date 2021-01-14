Rojda Demirer'den müjdeli haber! Güzel oyuncu evlilik yolunda...

Atv'nin yeni dizisi Maraşlı ile ekranlara dönen güzel oyuncu Rojda Demirer daha ilk bölümden Firuzan karakteri ile adından söz ettirdi. Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer yeni işinin heyecanının yanında özel hayatında da mutlu günler yaşıyor. Rojda Demirer yaklaşık 1.5 yıldır ilişki yaşadığı voleybolcu sevgilisi Ulaş Kıyak ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Rojda Demirer ile Ulaş Kıyak aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. İkili, karantina dönemi biterse önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak istiyor. Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisi Ulaş Kıyak ile mutluluk pozları veren Rojda Demirer'e beğeni yağıyor. İşte Rojda Demirer'in nişanlısı Ulaş Kıyak ile aşk pozları...

Rojda Demirer'den müjdeli haber! Güzel oyuncu evlilik yolunda...
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'nin yeni dizisi  ile ekranlara dönen güzel oyuncu  daha ilk bölümden  karakteri ile adından söz ettirdi.  Rojda Demirer yeni işinin heyecanının yanında özel hayatında da mutlu günler yaşıyor.

 yaklaşık 1.5 yıldır ilişki yaşadığı voleybolcu sevgilisi  ile evlilik yolunda ilk adımı attı. ile  aile arasında gerçekleşen sade bir törenle . İkili karantina dönemi biterse  önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak istiyor.Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisi  ile  veren 'e beğeni yağıyor.  

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