Özür dilemişti ama... Rihanna'ya 'hadis' davası

Rihanna'nin geçtiğimiz yıl kendi markasının iç çamaşırı defilesinde İslami bir hadis kullanması tepkilere neden olmuş ve yıldız şarkıcı konuyla ilgili açıklama yaparak özür dilemişti.

Gelişmelerin ardından yıldız şarkıcının markasına bir müzisyen dava açtı. Davayı isimsiz olarak açan sanatçı, şarkılarının yanlış versiyonunun çalınmasının ardından kendilerine ölüm tehditleri aldığını gerekçe gösterdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Rihanna, şarkının defile için kullanılması konusunda müzisyenle temasa geçti ve kendisine şarkının hadis içermeyen versiyonunu kullanması söylendi.