Ömür Gedik ‘Tedavisi yok’ diyerek hastalığını açıklamıştı! Doktoru Prof. Dr. Betül Uğur Altun’dan açıklama!

Ömür Gedik hastalığını açıkladıktan sonra merak konusu olan romatoid artrit hastalığıyla ilgili açıklama yapan Ömür Gedik'in doktoru Prof. Dr. Betül Uğur Altun; "Romatoid artrit eklemlerin etrafındaki bazı yapılara ve sistemik organlara vücudun saldırmasıdır. Eklem etrafında bazı zarlarda inflamasyon bazı organ tutulumlarını gösteren otoimmün bir hastalıktır. Kendi kendine bağışıklık sisteminin hastalıklarından bir tanesidir. Ciddi ve ilerleyici bir hastalıktır. Romatoid artrit hastalığının yalnızca eklemleri etkilediği ve eklem deformiteleri olduğu konusunda eksik bir bilgi var. Bu hastalık; kalbi, akciğerleri, böbrekleri ve bütün nörolojik sistemleri etkiler. Bütün organları etkileyebilir. Hastalar genellikle 'eklem iltihabı' olarak bilirler ancak bu hastalık otoimmün ve ilerleyici bir hastalıktır." dedi.

EN ÇOK KADINLARI ETKİLİYOR...

"Romatoid artrit, en çok kadın cinsiyetini etkiler." diyen Prof. Dr. Betül Uğur Altun, sözlerine şöyle devam etti; "Genç yaşlarda yaptığı bir zirve vardır. Kadınlarda her on yılda bir zirve yaparak ilerler. Sonrasında sıklaşır. Bu hastalık için genç kadın ağırlıklı başlar diyebiliriz."

Otoimmünite hastalığı hakkında detaylı bilgi veren Prof. Dr. Betül Uğur Altun, "Otoimmünite kendi kendine bağışıklık demektir. Vücudumuz üstüne vazife olmadığı halde sağlıklı dokusuna saldırır. Normalde vücudumuzun koruma sistemleri bakteriler, virüsler, mantarlar ve kimyasal maddelere karşı saldırırlar. Vücudumuzda oluşan, eskiyen ve yaşlanan hücrelerle kanserli hücrelere karşı da saldırır. Normal şartlarda vücudumuzu koruyan lökosit hücreler sağlıklı dokulara saldırmazlar. Bazı insanlarda bazı dokular hedef gösterilir. Zamanı gelince bir çevresel faktör devreye girdiğinde hedef gösterme tetiklenir." dedi.

Prof. Dr. Betül Uğur Altun hedef gösterilen dokuları şöyle sıraladı;

Tiroit dokusu hedeftir MS hastalığında nörolojik sistem Karaciğer Kan hücreleri

"İşte bu hedef hücrelerine vücut görevi olmamasına rağmen saldırır ve yok etmeye başlar." diyen Prof. Dr. Betül Uğur Altun, sözlerini şöyle sürdürdü; "Çoğunlukla bu hücrelerin yıkılmasıyla hastalıklar ortaya çıkar. Romatoid artrit bu şekilde ortaya çıkan otoimmün bir hastalıktır. Bu hastalarda, virüs, bakteri veya mantara daha az cevap verir gibi bir durum oluşmaz. Bu yalnızca vücudun verdiği yanlış alarmdır. Alerji de yanlış yönlendirilmiş bir immünitedir." dedi.

ÖMÜR GEDİK'İN HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Prof. Dr. Betül Uğur Altun, "Otoimmün hastalarda alerji daha sık görülür. Normal şartlarda domates yiyen birinde kaşıntı ortaya çıkmazken bu hastalarda kaşıntı ortaya çıkar. Bazı insanların immün yanıtları farklıdır. Otoimmünite, kalıtsaldır ve kadınlarda 6-8 kat daha sık görülür. Romatoid artrit, bulaşan bir malzemesi olmadığı için bulaşıcı değildir. Ailesinde romatoid artrit olan kişilerin bu hastalığa yakalanma ihtimali kalıtsal olması nedeniyle artar." dedi.

"EĞER HASTALIK İHMAL EDİLİRSE..."

Ömür Gedik'in 'Tedavisi olmayan bir hastalığım var' şeklinde duyurduğu romatoid artrit hastalığının tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yapan Prof. Dr. Betül Uğur Altun, daha çok kişisel tercihlerin önemli olduğuna vurgu yaparak " Hastalığına yakalanmış kişilerde mutlaka uygun tedavi yöntemi uygulanır. Bu hastalıkla ilgili çok yeni tedaviler ortaya çıktığı için ileri eklem değişiklikleri ve organ tutulumları artık görmüyoruz. Eğer, bu hastalıkla ilgili bir ihmal söz konusu olursa eklem değişiklikleri, şiddetli eklem ağrıları, organ tutulumlarına ait hasarlar görülür." dedi.

"ELİMİNASYON DİYETİ ÖNERİYORUM"

"Bu hastalığın tedavisi direkt beslenme değildir." diyen Prof. Dr. Betül Uğur Altun, sözlerine şöyle devam etti; "Beslenme ile ilgili tüm otoimmün hastalıklarda eliminasyon diyeti öneriyorum. Gluten reaktif bir maddedir. Genel bir sistemik inflamasyon yaratabilir. Özellikle otoimmün hastalarda önce glüten kesilir. Süt ve süt ürünleri, hastayı rahatsız eden patlıcan, domates gibi besinler, soya gibi sabıkalı gıdaları azaltılır. Vücudun verdiği reaksiyonu dinlemek gerekiyor. Beden bütün organların çalkalandığı bir çanaktır. Bir organın hastalanması gibi bir şey olmaz, bir organ hastalanmışsa mutlaka diğer organlar da etkilenir. Beslenme ve bağırsak sistemiyle ilgili inflamasyonun başka hazırda olan inflamasyonları tetiklediğini söyleyebilirim. Gluten ve laktozdan fakir beslenmek oldukça zor ve maliyetlidir. Yapabilen hastalar memnun kalıyorsa ve rahatlıyorsa devam edilir. Ancak zorlanan hastalarda medikal tedavi ön planda tutulur."

"ÖMÜR GEDİK, BU KONUDA ELİNDEN GELENİ YAPIYOR VE İYİ HİSSETTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Ömür Gedik, hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamasında Prof. Dr. Betül Uğur Altun'un önerilerini uyguladığını belirterek "Prof. Dr. Betül Uğur Altun, RA ile yaşarken glutensiz bir beslenme düzenine geçmemi söylemişti. Hastalığın ilerlemesi ile artık bir şeyler yapmam gerekiyordu." demişti. Ömür Gedik'in beslenme odaklı tedaviyi tercih ettiğini belirten Prof. Dr. Betül Uğur Altun, " Ömür Gedik, bu konuda elinden geleni yapıyor ve iyi hissettiğini söylüyor. Romatoid artrit hastalığının en etkili tedavisi beslenme değildir ancak beslenme değişiklikleriyle hastalarda çok iyi sonuçlar alınabilir. Ömür Gedik, bu konuda beslenmeyle tedaviyi ön planda tutmuştur. Kişisel tercihler de önemlidir. Sadece hastalık yoktur hasta da vardır. Beslenme tedavileri, egzersizler destekleyici tedavilerdir. Bazen destekleyici tedaviler ana tedaviler kadar iyi sonuç verir. Ömür Gedik'in birçok besini artık tüketmemesinin nedeni de bazı besinlerin daha duyarlı olmasıdır." dedi.