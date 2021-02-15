Nisa Bölükbaşı: Barış evlenmek istiyorsa o dövmeyi sildirecek!

Barış Murat Yağcı ile uzun süre yalanladıkları ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan Nisa Bölükbaşı, ünlü oyuncunun evlilik teklifine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. Survivor Nisa, yarışmada yakın arkadaş olmalarına rağmen artık görüşmedikleri Cemal can Canseven hakkında da konuştu.