Nisa Bölükbaşı: Barış evlenmek istiyorsa o dövmeyi sildirecek!

Barış Murat Yağcı ile uzun süre yalanladıkları ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan Nisa Bölükbaşı, ünlü oyuncunun evlilik teklifine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. Survivor Nisa, yarışmada yakın arkadaş olmalarına rağmen artık görüşmedikleri Cemal can Canseven hakkında da konuştu.

Nisa Bölükbaşı: Barış evlenmek istiyorsa o dövmeyi sildirecek!
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"Bi' Başka" Youtube kanalı, 'Survivor 2020' yarışmasına damga vuran, sosyal medya oaylaşımları ve 'Sihirli Annem' dizisinde üstlendiği 'Avokado Perisi' rolüyle adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı'nı konuk etti.

'Yok artık bu kadarı da pes' dediğin açıklama neydi son dönemde? 

"Barış’ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aylarında dövmelerinin anlamını sormuştum. O da 'Sana güvendiğimde söylerim' demişti. 'Allah Allah' dedim. Bir zaman geçti, yine sordum. Anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince 'boşver' dedi. Ben de 'tamam' dedim..."

"Sonra sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Konuştuk. 'Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem' dedi. Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim, 'sileceksin' dedim. Sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz."

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