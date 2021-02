Müstehcen paylaşımı olay oldu!

Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sayesinde adını duyuran Kourtney Kardashian'ın, arkadaşı Travis Barker ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Kardashian, Barker ile el ele tutuştuğu fotoğrafı paylaşarak dedikoduları doğruladı. Ardından ise ünlü isim müstehcen paylaşımıyla dikkat çekti.