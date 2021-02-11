Meryem Uzerli herkesten saklamıştı! İşte sevgilisi… .

Bir süredir Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, kısa bir süre önce ikinci bebeğini kucağına almıştı. Amerikalı sevgilisinden bebek dünyaya getiren Uzerli, kızının babasının kim olduğunu sır gibi saklıyordu. Uzerli'nin bugüne kadar hiç fotoğraf paylaşmadığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin gizemli sevgilisi...

Meryem Uzerli herkesten saklamıştı! İşte sevgilisi… .
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Pandemiden önce Almanya'ya giden ve uzun süredir orada yaşayan Meryem Uzerli, geçtiğimiz ay ikinci kez anne oldu.Amerikalı sevgilisinden bir bebek dünyaya getiren Uzerli, bugüne kadar kızının babasını sır gibi saklıyordu. Meryem Uzerli kızının babasını 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Uzerli sevgilisinin deşifre olmasıyla hesabı hemen kapattı.

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