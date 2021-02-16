Meltem Miraloğlu hakkında bomba iddia! Kocası tarafından evden atıldı...

Ünlü sanatçı Onur Akay kendi internet sitesinde yazdığı bugünkü köşe yazısında, magazin gündemine bomba gibi düşecek ve herkesi şoke edecek bir yazı kaleme aldı. Akay, 2019 kendisinden tam 48 yaş büyük Patrick isimli 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu’nun, kocası tarafından evden atıldığını ve kendisinden haber alınamadığını yazdı.

ONUR AKAY, MELTEM MİRALOĞLU İLE RÖPORTAJINI İLK KEZ YAYINLADI!

Ayrıca Onur Akay, OnurAkayMedya YouTube Kanalı’nda Meltem Miraloğlu ‘nun 2019 yılında kendisi ile yaptığı ve ağızları açık bırakan röportajı ilk kez yayınladı. “Meltem Miraloğlu, oynadığı rolü resmen gerçek hayatta yaşadığını, 2019 yılında bakın bana nasıl anlatmıştı” diyen Akay, “Green Card almak için 80 yaşındaki adama olta attığını bana söyleyen Meltem Miraloğlu, şimdilerde çok zor günler geçiriyor. Patrick, onu maalesef evden atmış. Kaldığı eyalette herkes onu merak ediyor. Türkiye’de ailesinin de haber alamadığını öğrendiğim Meltem Miraloğlu, bu soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile Amerika sokaklarında perişan halde görülmüş.” ifadelerini kullandı.

Onur Akay şöyle devam etti: “Amerika’ya ilk gittiğinde New Jersey'de kalan ve orada büyük sorunlar yaşayan Meltem’e, OnurAkayMedya yazarı Ülkü Gözen Stewart ve eşi Oğuz Safoğlu Stewart sahip çıkmıştı. Stewart ailesi Meltem’e evini açmıştı. Ancak Meltem, onların yan komşusuna olta atarak, bizim yazarımızı ve eşini çok üzmüştü. Oğuz’la konuştum ve bana, ‘Her şeye rağmen onu merak ediyoruz. Bize gelmeye yüzü olmayabilir ama gelsin, her türlü kapımız ona açık ve yardım ederiz.’ dedi.”

İşte, 2019 yılında yapılan röportajın bazı bölümleri:

Onur Akay: Sevgili Meltem Miraloğlu, madem her şeyi açık açık konuşmak istiyorsun. Ben de bunları ya köşe yazısı olarak yazacağım, ya da şimdi sorduğum sorulara verdiğin cevapları röportaj olarak yayınlayacağım. Şu anda Türkiye senin bu evliliğini ve ilginç detayları bilmiyor. 80 yaşındaki Partick önce seni evlat edindi ve kızı olarak evine aldı, sonra karısı oldun Bu evlilik nasıl oldu?

Meltem Miraloğlu: Ben ona olta attım. Dedim ki eğer dedim bak evlilik olarak da istiyorsun evetim dedim, kızın olarak almak istiyorsan ona da evetim dedim. Çünkü Pat bana böyle evlilikle alakalı bir şeylerden bahsediyor. Oysa baba falan diyordum adama. Şimdi öyle görünce ben bir anda şok oldum. Bu adam belli ki dedim hani ne şey olarak alacak ne de şey olarak alacak. Sen dedim evlenmek istiyorsan, bana âşıksan lütfen bunu söyle. Evet dedi. Sonra itiraf etti. Bir baktım aha dedim Meltem sen olta atarsın al sana olta. Kabul ettim gittik evlendik yani.

Onur Akay: Peki şimdi memnun musun hayatından Meltem?

Meltem Miraloğlu: Kafam çok rahat oldu.

Onur Akay: Peki, Patrick’le karı koca ilişkisi yaşıyor musunuz?

Meltem Miraloğlu: Kabul ettim ben. Adam karısı olarak aldı beni. Dudağımdan öpüyor ben izin veriyorum yani. Adam bayağı benimle birlikte olmak falan istiyor yani.

“Ailen, seni tanıyanlar herkes merak içinde. Onları habersiz bırakma Meltem.” Sözleri ile Meltem Miraloğlu’na seslenen Onur Akay, “Green Card alamayan ve Instagram adresini de kapatan Meltem Miraloğlu, en ufak bir hatasında sınır dışı edilebilir. Bir bayan için Amerika sokaklarındaki tehlikeyi ise düşünmek bile istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Röportajda, Amerika’ya ilk gittiğinde New Jersey'de kalan Meltem Miraloğlu’nun, orada dayak ve tecavüz olayı yaşadığını Onur Akay’a itiraf etmesi de şoke etti.