Mehmet Ali Erbil'den yeni haber var…

Kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'in hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek. Mehmet Ali Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Erbil'in tedavisi zorlaşmıştı. Hastanede uzun süre tedavi gören Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu. Erbil'den daha sonra güzel haber gelmişti. Erbil'in arkadaşı Ercan Avşar, sosyal medya hesabından "2021'in en güzel haberi" notuyla ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüdüğünü söyledi.

Mehmet Ali Erbil'den yeni haber var…
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Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.

Erbil'in arkadaşı Ercan Avşar, sosyal medya hesabından "2021'in en güzel haberi" notuyla ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüdüğünü söyledi.

Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi.

YAKIN ARKADAŞI MUTLU HABERİ VERDİ

Erbil'i evinde ziyaret eden arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıkladı. Birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Ercan Avşar, mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

"2021'İN EN GÜZEL HABERİ"

Avşar, yayınladığı gönderide, "Bugün babacığımı ziyaret ettim. Tedavisi çok güzel geçiyor. Artık kimsenin yardımını almadan, evin içinde tek başına yürüyor. Maşallah... 2021'in en güzel haberi" ifadelerini kullandı.

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