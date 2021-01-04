Mehmet Ali Erbil'den yeni haber var…

Kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'in hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek. Mehmet Ali Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Erbil'in tedavisi zorlaşmıştı. Hastanede uzun süre tedavi gören Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu. Erbil'den daha sonra güzel haber gelmişti. Erbil'in arkadaşı Ercan Avşar, sosyal medya hesabından "2021'in en güzel haberi" notuyla ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüdüğünü söyledi.