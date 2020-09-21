MasterChef’te şok eleme! Yaptığı yemeği kendisi de yiyemedi.

Masterchef Türkiye'de mücadele son hızla devam ederken dün akşam eleme bölümü yayınlandı. Kırmızı takımdan 4, mavi takımdan 2 kişinin eleme potasında olduğu gecede sürpriz bir eleme yaşandı. Kırmızı takımın kaptanı olan Selin yarışmaya veda ederken yaptığı yemeği kendisinin de yiyememesi geceye damga vurdu..

MasterChef’te şok eleme! Yaptığı yemeği kendisi de yiyemedi.
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Eleme gecesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de eleme potasında olan isimler, potadan kurtulmak için mücadele verdi.
MasterChef'in eleme turunda eleme potasında olan Serhat, Özgül, Selin, Sefa, Tanya ve Berker beş çeşit peynirden (Ezine beyaz, örgü, rokfor, gravyer, emmental) yaratıcı yemek yapmaya çalıştı..

MasterChef’te şok eleme! Yaptığı yemeği kendisi de yiyemedi

45 dakikalık sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemekleri değerlendirdi. MasterChef 2020 jürisinin ortak kararına göre en iyi tabağı yapan isim Serhat oldu. Serhat böylece potadan ilk çıkan isin oldu. Şefler sırasıyla Sefa ve Özgül'ün de tabağını başarılı bularak, yarışmacıları eleme potasından kurtardı.

MasterChef’te şok eleme! Yaptığı yemeği kendisi de yiyemedi

Diğer turda ise Tanya, Selin ve Berker, Somer şef imzalı ahtapotlu niçoise salatası yapmak için tezgah başına geçti.

MasterChef’te şok eleme! Yaptığı yemeği kendisi de yiyemedi

Bu turun sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve potadan ilk çıkan isim Berker oldu.

MasterChef’te şok eleme! Yaptığı yemeği kendisi de yiyemedi

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Tanya ve Selin'in son ikiye kaldığı gecede MasterChef'e veda eden isim Selin oldu. Geçen hafta MasterChef'e yedeklerden katılan Selin'in ekran macerası kısa sürdü. Elendiğini duyan Selin stüdyoda gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef’te şok eleme! Yaptığı yemeği kendisi de yiyemedi

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MasterChef Türkiye'nin yeni fragmanı dün akşam yayınlandı. Final eleme turunda elenen Walison Fonseca bu kez MasterChef ana kadrosuna katılma hakkı kazandı.

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