Eleme gecesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de eleme potasında olan isimler, potadan kurtulmak için mücadele verdi.
MasterChef'in eleme turunda eleme potasında olan Serhat, Özgül, Selin, Sefa, Tanya ve Berker beş çeşit peynirden (Ezine beyaz, örgü, rokfor, gravyer, emmental) yaratıcı yemek yapmaya çalıştı..
MasterChef’te şok eleme! Yaptığı yemeği kendisi de yiyemedi.
Masterchef Türkiye'de mücadele son hızla devam ederken dün akşam eleme bölümü yayınlandı. Kırmızı takımdan 4, mavi takımdan 2 kişinin eleme potasında olduğu gecede sürpriz bir eleme yaşandı. Kırmızı takımın kaptanı olan Selin yarışmaya veda ederken yaptığı yemeği kendisinin de yiyememesi geceye damga vurdu..
Eleme gecesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de eleme potasında olan isimler, potadan kurtulmak için mücadele verdi.
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