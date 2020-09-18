Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu.

Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu.
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'MasterChef Türkiye'nin 57. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takımlar yarıştı..

Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu

Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, ünlü şef Danilo Zanna'nın tarifiyle vitello tonnato yemeğini yapmaları istendi.

Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu

Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin ardından tabaklarını şeflerin tadımına sundu. Ancak yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, yemeğini yetiştiremedi.

Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu

Eksik tabakla şeflerin karşısına çıkan Tanya, "Planlama hatası yaptım ve yetiştiremedim. Aslında hepsini yaptım ve tabaklayamadım. Havyarı, kuşkonmazı koyamadım. Yanlışlık ve stresten yetiştiremedim" dedi.

Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu

"AL TABAĞINI VE GİT"

Yarışmanın getirdiği eksik tabağı görünce kızan Mehmet Yalçınkaya ise "Ya hadi neyse Allah bize sabır versin. Şu anda sen git ya. Gerçektan al tabağın ve git" dedi.

Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu

Tabağı alıp yerine giden Tanya ise gözyaşlarını tutamadı.

Masterchef’te Mehmet Şef ve Tanya arasında gergin anlar! Gözyaşlarına boğuldu

MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ise Eray oldu.

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Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, 10:14
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