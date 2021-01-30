Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif.

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölümünde, Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş bu sırada Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Artık büyük bir şüpheyle yaşayan Mahur, Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyler. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklif ise herkesi şoke eder..