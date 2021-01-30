Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif.

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölümünde, Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş bu sırada Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Artık büyük bir şüpheyle yaşayan Mahur, Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyler. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklif ise herkesi şoke eder..

Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif.
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Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir?.

Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır.

Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır.

Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir?

Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden…

Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur. Maraşlı, kızı Zeliş'in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi?

Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir. İlhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir.

Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding'in yeni yatırımcısı kim olacaktır?

Maraşlı’da Mahur’u öldürmek isteyen kim? Maraşlı’dan Mahur’a şaşırtan teklif

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Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 20:32
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