Makyajı olay oldu

Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman’e benzetti. Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına da “Süper kahraman Batman gibi 2021’de süper Safiye Soyman olayım mı ben de? Ne dersiniz canlarım makyajım ona benzemiyor mu?” yazdı.

Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman’e benzetti. Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına da “Süper kahraman Batman gibi 2021’de süper Safiye Soyman olayım mı ben de? Ne dersiniz canlarım makyajım ona benzemiyor mu?” yazdı.

İşte Safiye Soyman'a gelen yorumlardan bazıları:



Faik de Joker olsun...

Abla ne yaptın kendine?



Acayip farklı ve bir o kadar da yakışmış.