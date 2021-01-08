Makyajı olay oldu

Yaptırdığı estetiklerle gündem olan ve sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapan Safiye Soyman, 'Batman' oldu.

Makyajı olay oldu
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Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman’e benzetti. Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına da “Süper kahraman Batman gibi 2021’de süper Safiye Soyman olayım mı ben de? Ne dersiniz canlarım makyajım ona benzemiyor mu?” yazdı.

Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman’e benzetti. Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına da “Süper kahraman Batman gibi 2021’de süper Safiye Soyman olayım mı ben de? Ne dersiniz canlarım makyajım ona benzemiyor mu?” yazdı.

İşte Safiye Soyman'a gelen yorumlardan bazıları:

Faik de Joker olsun...

Abla ne yaptın kendine?

Acayip farklı ve bir o kadar da yakışmış.

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